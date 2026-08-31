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幼兒食品八成超加工 父母要留意鈉、糖超標
「無添加糖」的寶寶食品還是可能糖超標？美國一項調查發現，逾八成的幼兒食品其實屬於超加工食品，近半數糖、鈉、脂肪或熱量超過世界衛生組織（WHO）標準，顯示家長不能單看「嬰幼兒專用」的產品定位判斷營養品質，仍須仔細查看營養標示與成分表。
超加工食品占八成
根據《地球報》報導，德州大學奧斯汀分校研究團隊調查當地市售幼兒食品，發現有81%屬於超加工食品，且近半數至少有一項營養指標，超過WHO針對幼兒設定的標準。其中又以鈉含量超標最為常見，有25%食品超標，糖分超標的食品則有17%。
研究人員指出，家長選購時應特別留意糖分與完整成分表，因為水果泥或果汁濃縮物提供的糖分，未必會被標示為「添加糖」。
嬰兒食品多注意
根據《衛報》報導，英國里茲大學團隊分析多項供3歲以下兒童食用的市售食品後，發現41%的兒童主餐糖分過高。依WHO標準應，約四分之一產品的糖分高到應須在包裝正面加註警示。
根據《ScienceDirect》指出，台灣嬰兒在半歲出頭就有98.29%便已開始攝取穀類或泥狀副食品，家長選購米糊、米餅等產品時建議多留意糖、鈉等營養標示。
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