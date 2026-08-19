為食安事件設指揮中心 藍委批疊床架屋

「已經有食安辦、食安會報，為何還要設立食安指揮中心？」立法院19日討論《食安法》修法時，衛福部長石崇良解釋說，指揮中心是針對重大食安事件設立，藍委王育敏與廖偉翔卻表質疑。綠委林淑芬、劉建國建議應寫清楚成立指揮中心的要件。由於此條沒有共識，因此先暫時保留。

中聯毒油案7月爆發，經過多方調查、裁處與研擬後，行政院與各黨都陸續提出《食安法》修法，立法院衛環委員會19日開始逐條審查。其中，有關《食安法》第2之2條修正，為因應重大或突發性事件，中央主管機關得成立「中央食安指揮中心」及直轄市、縣市主管機關之應變責任。

指揮體系應無問題

民進黨立委黃秀芳先詢問，食安辦與指揮中心的角色是否重疊？衛福部長石崇良回應，食安會報是平時跨部會協調，預警及稽核制度建立，還有重大事件的檢討與改善追蹤；指揮中心則是國內外突發事件，比較像災難發生時的狀況，地方、中央會有指揮中心，若中央成立就負責統一調度相關資源。

「大規模食安事件，地方哪有不聽食藥署的？」國民黨立委王育敏質疑，衛福部過去發生重大食安事件，每次都是跨縣市，而她曾參與2014《食安法》修法，過去食安會報、食安辦就可以處理臨時的食安事件，為何還要增加指揮中心？且專家會議也是食藥署在開，「有中央做不到的事情嗎？」

成立中心要寫條件

民進黨立委劉建國也說，衛福部提的「重大」放在法條內不精準，定義為何？要等到事件鬧大、民眾恐慌才是「重大」嗎？這樣的應變速度恐怕很慢；國民黨立委廖偉翔也說，指揮中心的構成要件不確定，且統籌「各項資源」的用語也很模糊，且《食安法》第4條第5項，已經有授權中央可採取特定措施，新規定恐有「疊床架屋」疑慮。

「成立指揮中心應有明確條件！」民進黨立委林淑芬舉例，例如涉及快縣市流通、高風險淤染或致癌物，還有地方資訊不一、下游大規模流通等，且在指揮中心成立以前，應迅速指定單一窗口，綜合地方政府資訊與公開流向，啟動門檻應該具體一點。

由於此條各方沒有共識，因此委員會召委、國民黨立委盧縣一先暫時保留。

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