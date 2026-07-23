政院核定高鐵延伸宜蘭 預計11年完工

在民團抗議下，行政院長卓榮泰23日仍核定高鐵延伸宜蘭！預計經費3521億，包括列車採購、基地建設、用地取得等，預計11年完工通車，未來台北到宜蘭只需28分。針對民團質疑應考量北宜直鐵方案，且高鐵蓋完難轉乘，鐵道局長楊正君回應，後續會設立路網，且高鐵尾軌延伸已做好，若改直鐵還要再拆遷房子。

總經費3521億

楊正君表示，「高鐵延伸宜蘭」預計將從南港至宜蘭，路線全長60.6公里，於宜蘭縣政中心東南側設站（與臺鐵共站），蘭陽溪北側設置維修基地。相關經費約3521億，包括列車採購、基地建設與用地取得等，預計11年完工通車，後續會進行民間參與招商作業，未來要進行服務串接、系統相容與都市計畫變更取得與工程設計等。

但民團質疑，高鐵方案若加上後續營運成本、排擠台鐵成本等預算，恐花費高達6千億，應考量北宜直鐵方案，且高鐵到宜蘭只有一站，後續轉乘相當不方便。對此，楊正君回應說，高鐵除了在台北，在台灣各縣市都只有1個車站，每個車站都有經歷過新站中間轉乘的建設，後續路網本來就要形成。

北部鐵路運量已滿

楊正君強調，未來台鐵也會在高鐵旁設立新站，與高鐵共構，盼未來可達成如台中新烏日站、新左營站的轉乘功能；至於直鐵方案，台鐵已經有宜蘭線，台鐵北部的列車主要是由樹林調車場，但受限於空間限制、台北市鐵路地下化服務量能，還有基隆與宜蘭路網，在直鐵方面已經沒有餘裕，且直鐵可能會與現有宜蘭線搶班次。

「高鐵南港端的尾軌延伸已經做好！」楊正君說，若興建高鐵延伸宜蘭，不會對既有的南港站造成影響，但台鐵的南港地下車站沒有軌道延伸出地面，若興建直鐵，恐要增加拆遷房屋的數量，對南港車站周邊造成影響。交通部次長伍勝園也說，環評時有現場勘查與比較過，高鐵延伸宜蘭方案會比較方便。

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