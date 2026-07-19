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道安應結合都市規劃 座談會借鏡國際經驗

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
民眾黨19日舉行「台灣交通安全改革研討會」，邀請專家學者與交通網紅討論如何改善台灣道安。（直播截圖）
民眾黨19日舉行「台灣交通安全改革研討會」，邀請專家學者與交通網紅討論如何改善台灣道安。（直播截圖）

「改善交通安全要從都市規劃做起，例如減速設施、車站周圍規劃！」學者張學聖19日在研討會上舉法國、西班牙荷蘭與美國等案例，強調政府應有更多整體規劃措施；學者張學孔以火車站為例說，台灣火車站大多數都是蓋完不理，但應在興建時就規劃周邊交通與公共建設。

多核心分散人車流

民眾黨19日舉行「台灣交通安全改革研討會」，邀請專家學者與交通網紅討論如何改善台灣道安。成大都市計畫學系特聘教授張學聖表示，交通安全的解決要奠基在設計與運輸規劃，背後是城市治理的脈絡，以巴黎為例，就有「多核心概念」，讓都市可分散發展，各區的居民可在一定時間內步行或騎單車，滿足工作、醫療與休閒等需求，減少交通壅塞。

張學聖表示，西班牙的巴塞隆納就有「大街廓」觀念，由9個小街區組成的大街區，大街區外部的道路可通車，但內部只能步行或自行車；日本則會透過設計手段強迫車輛減速通過，而荷蘭規劃住宅、商業與社區等用地，車輛若要進入最高速限20公里，行人也有絕對優先路權，並透過植栽、鋪面與街道家具形成自然減速措施。

車站需結合周圍交通

另外，美國的波特蘭則是公車與輕軌共用兩個車道寬路面空間，右側行人道上下車，汽車與自行車共用另一邊的車道；紐約「高架公園」則是將棄用的中央鐵路高架橋結合步行系統、增加綠化與周邊街區融合的都市規劃案例。

「民進黨執政至今，公共運輸率提升慢，行人受傷人次不減反增！」北大城市發展學系教授張學孔則說，從前總統蔡英文上任的46萬人次提升到現在53萬人次，但公共運輸比例卻只從14.6%提升到16.4%。他指出，交通建設不是蓋完就好，台灣現在很多車站都只有蓋完，但缺少對周圍的都市規劃。

聯合開發車站與社宅

張學孔呼籲台灣應該多增加TOD（大眾運輸導向型發展），並結合淨零、交通安全與公共運輸，在車站周圍300公尺要打造宜居環境。他認為京華城容積率840%根本不算高，並建議車站周圍應該要有1000%到1400%，高於800%的部分應該拿出來興建社會住宅，讓開發者獲利的同時，民眾也可以受惠。

「如果我當台北市長，市民大道與新生北路的高架我都不要！」張學孔解釋，當初興建這些措施只盼「舒緩車流」，卻沒有「以人為本」進行思考，他希望未來的大眾運輸建設可以更多這方面的考量，才能有效將運輸淨零、交通零死亡有效結合，從源頭改善台灣交通安全。

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