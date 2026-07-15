快訊

日職／軟銀宣布徐若熙完成腰部手術 預計休養2至3個月

「大寶」蔣得立錄取建中！繼師大附中國中部後再當蔣萬安學弟

20周年紀念款！iPhone 20傳採全玻璃、無開孔設計「工廠已準備就緒」

怕毒油少吃炸雞排？ 衛福部還在回收毒油

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
立法院財政委員會15日邀請審計部、主計處、衛福部等官員就「食安管理機制、食安五環」等議題進行專題報告。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
立法院財政委員會15日邀請審計部、主計處、衛福部等官員就「食安管理機制、食安五環」等議題進行專題報告。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

「政府應對食品違法廠商進行假扣押！」綠委王世堅15日質疑有7成毒油已進入消費者肚中，對此，衛福部次長林靜儀回應說，產品已擴大下架，回收的量會陸續增加。藍委賴士葆則詢問抽血能否抽到毒油殘留物？林靜儀表示不能，她同時呼籲民眾少吃炸雞排，讓賴士葆有點傻眼。

立法院財政委員會15日邀請審計部審計長陳瑞敏、主計處主計長陳淑姿、衛福部次長林靜儀等官員就「政府食品安全管理機制、食安五環與校園食安預算執行及審核結果」進行專題報告。

假扣押給付受害者

各黨立委在質詢中仍多關注中聯油品處理進度。民進黨立委王世堅質疑，中聯毒油目前回收率不到3成，是否7成都已經進入消費者肚子內？林靜儀回應說，政府已將中聯4到6月的29批油預防性下架，還有要求福壽、福懋與泰山3家廠商通知下游將相關產品全面下架，回收的量會陸續增加，7成油品並未都被吃下肚。

「建議衛福部制定專法，未來若再發生重大食安事件，應重罰違規廠商！」王世堅認為應假扣押違規廠商財產，未來可用來給付給受害者，還有作為消費者集體訴訟使用。他指出，目前僅允許民眾或下游廠商提出證明，才可由消保官協助集體訴訟，「食用油出問題，民眾對衛福部的不滿最大」，應更積極處理，林靜儀則允諾會再討論修法。

叫民眾勿吃炸雞排

近日爭議言論不斷的林靜儀於備詢時又出現失言橋段。國民黨立委賴士葆質詢她時問說，食用到毒油能否以抽血檢測到殘留物？林回應無法靠抽血驗出，並指高溫烹調如炸雞排等就會產生苯駢芘，建議少吃高溫、高油食物，賴反問：「你告訴民眾不要吃炸雞排？」林回：「炸雞排本就不是鼓勵大家要吃的食物，」讓賴感到相當不可思議。

審計部針對政府食安管理執行提出6大修改意見，包括部分食品業者未落實主動通報責任，食藥署應加強宣導；部分業者未依法取得衛生安全管理系統第三方驗證、食品邊境查驗人力不足、部分國際食品警訊案件處理不妥、部分民眾以個人自用為由頻繁輸入巨量食品，應建立監管機制；部分私幼未確實於校園食材登錄平台登錄相關資訊。

【更多精采內容，詳見

衛福部 王世堅 中聯油品

延伸閱讀

毒油苯駢芘「高溫烹調就有」 林靜儀：不鼓勵大家吃炸雞排

中聯油黃豆來源有問題？藍委盼衛福部清查

食安通報踢皮球 審計長提「全面性聯合審計」盼找出問題

急修食安法補24小時內通報 林靜儀：朝這個方向修法

相關新聞

「最賺錢醫院」林口長庚結餘少19億仍連9年霸榜 高醫岡山最虧錢

衛福部健保署今公布2024年240家醫療院所財報，林口長庚醫院結餘雖衰退19.05億，仍連續第九年成為全台「最賺錢醫院」；若僅統計「醫務收入」結餘，中國醫學大學附設醫院則連續十一年位居第一名。健保署同時也公布虧損前十大機構，高雄岡山醫院年虧損6.76億元，成為2024年虧損最多的醫院。

致癌油風暴 陸國台辦批民進黨企圖「蓋牌」漠視民生

台灣致癌油品風波已延燒半個月，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，苯駢芘是一級致癌物質，面對如此重大的食安事件，民進黨當局拖延處置，企圖「蓋牌」隱瞞訊息，「充分暴露其漠視民生的醜惡嘴臉」。

毒油風暴全台260校直接中鏢 新北76校、中市69校居一二

毒油影響全台食安，立法院財政委員會今日進行食安專報。據教育部報告，截至7月14日，直接使用油品的學校有260所，分別是台北市64校、新北市76校、桃園市13校、台中市69校、台南市13校、高雄市14校、基隆市11校；疑似使用受影響產品共計861所學校及334所幼兒園，涉及20個縣市。

菸害警示圖文擬放大至85% 立院初審支持加熱菸得比照規範

立法院今日審查「菸害防制法」部分條文修正草案，除了聚焦在加熱菸載具與必要組合元件納入管理外，朝野立委也針對菸品容器健康警示圖文面積展開討論。最終衛環委員會通過修正動議，支持將菸品及指定菸品必要組合元件外包裝的健康警示圖文面積，由現行不得低於50%，提高至85%，盼藉由更醒目的警示降低吸菸率。

未考量病患權益？北榮1天颱風假完成95台手術 院長公開信澄清「病人第一」

最近因為颱風假爭議，讓本就緊繃的醫療現場更受矚目，有人質疑醫護未以病人利益為最大考量。但這質疑看在廿四小時運作不間斷，且每逢年節假日一定有人犧牲假期，無法與家人團聚的醫護人員眼中，難免不平。台北榮總院長陳威明即發出院內公開信，表示上周五雖颱風假，院內仍完成九十五台手術，強調不論平日假日、颱風疫情，北榮醫護隨時待命，病人第一，為院內打氣。

炸雞店、團膳業者也中招！中聯問題油延燒台南增至39家業者受影響

中聯油脂問題油品事件持續延燒，食藥署目前累計公布5批問題油品，受影響產品增至42項、179批號，台南市持續推動「食安標章」強化民眾信心，不過，衛生局統計，全市受影響下游業者增至39家，已累計下架回收問題油品3913公斤，受影響範圍逐漸擴大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。