怕毒油少吃炸雞排？ 衛福部還在回收毒油

「政府應對食品違法廠商進行假扣押！」綠委王世堅15日質疑有7成毒油已進入消費者肚中，對此，衛福部次長林靜儀回應說，產品已擴大下架，回收的量會陸續增加。藍委賴士葆則詢問抽血能否抽到毒油殘留物？林靜儀表示不能，她同時呼籲民眾少吃炸雞排，讓賴士葆有點傻眼。

立法院財政委員會15日邀請審計部審計長陳瑞敏、主計處主計長陳淑姿、衛福部次長林靜儀等官員就「政府食品安全管理機制、食安五環與校園食安預算執行及審核結果」進行專題報告。

假扣押給付受害者

各黨立委在質詢中仍多關注中聯油品處理進度。民進黨立委王世堅質疑，中聯毒油目前回收率不到3成，是否7成都已經進入消費者肚子內？林靜儀回應說，政府已將中聯4到6月的29批油預防性下架，還有要求福壽、福懋與泰山3家廠商通知下游將相關產品全面下架，回收的量會陸續增加，7成油品並未都被吃下肚。

「建議衛福部制定專法，未來若再發生重大食安事件，應重罰違規廠商！」王世堅認為應假扣押違規廠商財產，未來可用來給付給受害者，還有作為消費者集體訴訟使用。他指出，目前僅允許民眾或下游廠商提出證明，才可由消保官協助集體訴訟，「食用油出問題，民眾對衛福部的不滿最大」，應更積極處理，林靜儀則允諾會再討論修法。

叫民眾勿吃炸雞排

近日爭議言論不斷的林靜儀於備詢時又出現失言橋段。國民黨立委賴士葆質詢她時問說，食用到毒油能否以抽血檢測到殘留物？林回應無法靠抽血驗出，並指高溫烹調如炸雞排等就會產生苯駢芘，建議少吃高溫、高油食物，賴反問：「你告訴民眾不要吃炸雞排？」林回：「炸雞排本就不是鼓勵大家要吃的食物，」讓賴感到相當不可思議。

審計部針對政府食安管理執行提出6大修改意見，包括部分食品業者未落實主動通報責任，食藥署應加強宣導；部分業者未依法取得衛生安全管理系統第三方驗證、食品邊境查驗人力不足、部分國際食品警訊案件處理不妥、部分民眾以個人自用為由頻繁輸入巨量食品，應建立監管機制；部分私幼未確實於校園食材登錄平台登錄相關資訊。

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