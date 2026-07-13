快訊

霸凌爭議延燒 佀廣洋宣布放棄國民黨提名、繼續勤走基層

素人參政！正妹網紅選議員「一面看板都沒有」急徵求免費外牆

致癌油風暴 卓揆下令一周完成檢驗、提食安法修法「2要求+5增訂」

聽新聞
0:00 / 0:00

廢棄衣物成為服裝材料 時尚大獎講究環保

台灣醒報／ 記者楊程翔╱台北報導
Redress Design Award將在香港舉辦(影片截圖)
Redress Design Award將在香港舉辦(影片截圖)

服裝設計決定了80%的環境負擔！Redress Design Award近日公布2026年度決賽入圍名單，八位設計師將以廢棄紡織品、回收材料與替代性素材進行創作，將於9月香港總決賽時裝秀角逐大獎。

角逐九月總決賽

根據《FashionUnited》報導，本屆決賽入圍作品展現循環時尚的多元實踐方式，八位設計師皆以廢棄材料或替代性素材重新思考服裝製作。

其中，部分設計師透過升級再造方式處理既有紡織廢棄物，如英國設計師亞莉珊卓•伯奇利用瑕疵毛毯創作系列作品，香港設計師潔思敏•卓與艾薩克•唐則將消費後產生的廢棄物重新組構成服裝；另有設計師嘗試突破傳統服裝材料限制，使用復古家具皮革、軍用帆布、藤條與水果皮革等非典型素材進行創作。

來自中國大陸的設計師丁翊則以可回收聚氨酯紗線打造零廢棄針織作品，展現循環設計從材料選擇、生產方式到產品生命週期的不同可能。

8月起，Redress將開放全球公眾投票選出人氣獎得主，並於9月香港總決賽現場公布，同步全球直播。

贏家獲英國考察行

根據《FashionNetwork》報導，本屆競賽首獎得主除了在時裝秀上嶄露頭角，還能獲得一趟量身打造的英國產業考察行程，實地與永續時尚領域的重要人士交流。

Redress創辦人暨主席克莉絲汀娜•迪恩表示，全球各地法規正對高污染的時尚產業加重壓力，儘管情勢複雜，但整體產業已在急切呼喚循環設計解決方案，形容這批入圍設計師將是「未來世代的先鋒」。

改變設計減浪費

Redress成立於2007年，是總部位於香港的環保組織，長期關注服裝產業造成的環境衝擊，並透過教育、研究與產業合作推動減少浪費。組織強調，服裝約有80%的環境影響其實在設計階段便已決定。

他們將循環設計拆解為四項核心策略：低廢棄、低影響材料與製程、延長產品壽命，以及可回收產品。研究指出，若服裝使用時間能增加九個月，即可降低約20%至30%的碳排放、廢棄物與用水量。

【更多精采內容，詳見

設計師

延伸閱讀

Panasonic 以匠心設計構築日式美學 重塑現代居住價值

明日的餐桌開動 最高獎金15萬元！2026遠東SOGO永續飲食料理競賽 開跑

【人生急轉彎】林比比鳥／從平面圖到金屬線雕塑：他從建築設計師轉型藝術家

廢棄物變黃金！打造半導體與城市循環經濟的「超級護城河」

相關新聞

「2個要求+5個增訂」致癌油風暴 卓揆下令一周完成檢驗、提食安法修法

因應中聯油品致癌物苯駢芘超標，行政院要求4至6月油品食品於10日中午前全面預防性下架。行政院長卓榮泰13日舉行專案會議，要求一周內完成所有檢驗，檢驗合格後始得恢復上架；此外，他指示衛福部一周內提出食安法及子法修法，強化源頭和製程管理，並增訂業者自主檢驗、查廠頻率。

藏壽司24款「名偵探柯南扭蛋」限時登場！ 滿額再送「柯南杯墊」帶回家

連鎖迴轉壽司「藏壽司」攜手《名偵探柯南》，以最新劇場版《名偵探柯南：高速公路的墮天使》為主題，自7月17日起展開為期14天的限時聯名企劃，推出24款聯名扭蛋，還有滿額贈周邊、解謎互動遊戲等活動，讓粉絲沉浸在柯南的推理世界之中。

蝦仁煎少了蛋...客人傻眼…宜蘭店家誠意補救覆蓋整顆 網讚：很可以

宜蘭市小東路一家知名鵝肉店，有民眾點了蝦仁煎外帶，回家打開餐盒卻發現少了一顆蛋，向店家反映後，店家同意重做，但客人認為不用麻煩，補上就好，店家於是現煎荷包蛋，覆蓋在蝦仁煎上面，蛋有了、蝦仁煎也都有了，不過客人還是覺得怪，PO文：「這樣合理嗎？」

下班帶傘！10縣市豪大雨特報 下到晚上

下班帶傘，中央氣象署下午15時35分針對全台10縣市發布豪雨或大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(13)日新北市有局部大雨或豪雨，雲林以北、南投、恆春半島地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

蘋果農藥殘留標準放寬6倍...與美方有關？他批「自己跪還要騙人民」

衛福部日前發布「農藥殘留容許量標準」修正草案，蘋果的芬普寧農藥殘留標準從原本0.5ppm放寬至3ppm，等於標準放寬6倍，僅管林強調進出口產品，均嚴格依照食安標準檢測。不過北市議員侯漢廷早在5月指出農業部放寬174項農藥殘留標準，更指出是因美方多次關切，相關資料都可以證明，如今中央還稱與美方無關，痛批「不要自己跪了還要騙人民」。

中聯油脂問題品延燒！台南13校午餐供應鏈受影響 全市34業者遭波及

中聯油脂大豆沙拉油遭驗出苯駢芘超標事件持續延燒，食藥署公布受影響再製產品共440項，問題油品批號也由原先1批增加至3批，台南市衛生局持續追查產品流向，目前已確認全市受影響下游業者共34家，截至12日已累積下架回收問題油品達1457公斤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。