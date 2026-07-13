廢棄衣物成為服裝材料 時尚大獎講究環保

服裝設計決定了80%的環境負擔！Redress Design Award近日公布2026年度決賽入圍名單，八位設計師將以廢棄紡織品、回收材料與替代性素材進行創作，將於9月香港總決賽時裝秀角逐大獎。

角逐九月總決賽

根據《FashionUnited》報導，本屆決賽入圍作品展現循環時尚的多元實踐方式，八位設計師皆以廢棄材料或替代性素材重新思考服裝製作。

其中，部分設計師透過升級再造方式處理既有紡織廢棄物，如英國設計師亞莉珊卓•伯奇利用瑕疵毛毯創作系列作品，香港設計師潔思敏•卓與艾薩克•唐則將消費後產生的廢棄物重新組構成服裝；另有設計師嘗試突破傳統服裝材料限制，使用復古家具皮革、軍用帆布、藤條與水果皮革等非典型素材進行創作。

來自中國大陸的設計師丁翊則以可回收聚氨酯紗線打造零廢棄針織作品，展現循環設計從材料選擇、生產方式到產品生命週期的不同可能。

8月起，Redress將開放全球公眾投票選出人氣獎得主，並於9月香港總決賽現場公布，同步全球直播。

贏家獲英國考察行

根據《FashionNetwork》報導，本屆競賽首獎得主除了在時裝秀上嶄露頭角，還能獲得一趟量身打造的英國產業考察行程，實地與永續時尚領域的重要人士交流。

Redress創辦人暨主席克莉絲汀娜•迪恩表示，全球各地法規正對高污染的時尚產業加重壓力，儘管情勢複雜，但整體產業已在急切呼喚循環設計解決方案，形容這批入圍設計師將是「未來世代的先鋒」。

改變設計減浪費

Redress成立於2007年，是總部位於香港的環保組織，長期關注服裝產業造成的環境衝擊，並透過教育、研究與產業合作推動減少浪費。組織強調，服裝約有80%的環境影響其實在設計階段便已決定。

他們將循環設計拆解為四項核心策略：低廢棄、低影響材料與製程、延長產品壽命，以及可回收產品。研究指出，若服裝使用時間能增加九個月，即可降低約20%至30%的碳排放、廢棄物與用水量。

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