交友平台騷擾多 「性別門禁」促優質互動

網路交友平台將可防止騷擾！在男多女少的交友社群上，設定「性別門禁」機制可解決線上配對平台產生的失衡問題，並依據年齡、收入與教育程度等文化相符標準對男性設置瀏覽權限，有效減少女性不必要的騷擾。專家強調，這項自動過濾機制也能應用於非情感類的媒合場景。

網路交友性別失衡

《今日科技》報導，在網路交友平台中，過度的交友邀請容易讓女性感到疲憊而降低參與度，而透過年齡、收入與教育程度等篩選條件限制男性的主動接觸，將能顯著提升配對效率。這項來自喬治梅森大學的研究指出，網路交友平台的合理限制反而能創造更優質的互動環境。

喬治梅森大學研究團隊透過設定自動篩選機制，僅允許符合年齡與收入等條件的男性瀏覽女性檔案，能有效減少無效騷擾並提升媒合品質。如今，這項篩選機制實施後，女性的主動參與度與配對成功率呈現大幅成長。

「性別門禁」篩選機制

《Science X》報導，「性別門禁」(gender gating) 是一種數位配對平台用於管理個人資料曝光度的機制，旨在改善因性別比例失衡所導致的平台壅塞問題。除了婚戀交友平台，這項機制可廣泛應用於任何人與人之間的匹配場景。

未來，透過過濾掉低質量的聯繫邀請，這項策略能減輕用戶被大量資訊淹沒的壓力，從而提高整體匹配的成功率與品質，讓不同性別的用戶更願意主動與合適的對象溝通。

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