快訊

致癌油風暴！中聯延誤通報情節重大 石崇良：重罰1.65億元史上最高

台灣1制度換2300萬名「免費稽查員」！老外讚：全球稅務機關都汗顏

一隻貓改寫巴西隊命運？世界盃後網瘋傳「貓咪詛咒」：3年前怨念還在

聽新聞
0:00 / 0:00

交友平台騷擾多 「性別門禁」促優質互動

台灣醒報／ 記者莊宇欽／台北報導
「性別門禁」(gender gating) 是一種數位配對平台用於管理個人資料曝光度的機制，旨在改善因性別比例失衡所導致的平台壅塞問題。Photo by Markus Winkler on Unsplash under C.C License
「性別門禁」(gender gating) 是一種數位配對平台用於管理個人資料曝光度的機制，旨在改善因性別比例失衡所導致的平台壅塞問題。Photo by Markus Winkler on Unsplash under C.C License

網路交友平台將可防止騷擾！在男多女少的交友社群上，設定「性別門禁」機制可解決線上配對平台產生的失衡問題，並依據年齡、收入與教育程度等文化相符標準對男性設置瀏覽權限，有效減少女性不必要的騷擾。專家強調，這項自動過濾機制也能應用於非情感類的媒合場景。

網路交友性別失衡

今日科技》報導，在網路交友平台中，過度的交友邀請容易讓女性感到疲憊而降低參與度，而透過年齡、收入與教育程度等篩選條件限制男性的主動接觸，將能顯著提升配對效率。這項來自喬治梅森大學的研究指出，網路交友平台的合理限制反而能創造更優質的互動環境。

喬治梅森大學研究團隊透過設定自動篩選機制，僅允許符合年齡與收入等條件的男性瀏覽女性檔案，能有效減少無效騷擾並提升媒合品質。如今，這項篩選機制實施後，女性的主動參與度與配對成功率呈現大幅成長。

「性別門禁」篩選機制

Science X》報導，「性別門禁」(gender gating) 是一種數位配對平台用於管理個人資料曝光度的機制，旨在改善因性別比例失衡所導致的平台壅塞問題。除了婚戀交友平台，這項機制可廣泛應用於任何人與人之間的匹配場景。

未來，透過過濾掉低質量的聯繫邀請，這項策略能減輕用戶被大量資訊淹沒的壓力，從而提高整體匹配的成功率與品質，讓不同性別的用戶更願意主動與合適的對象溝通。

【更多精采內容，詳見

性別 網路 文化

延伸閱讀

大專校院學科性別比率仍失衡 資通訊科系女學生僅占3成

「以日」育嬰留停突破三萬筆 6月申請再度男比女多

看準媒合「貸款」供需市場 袋鼠金融推「比比貸」

金融業也有薪資性別差？12家金控男性領更多

相關新聞

交友平台騷擾多 「性別門禁」促優質互動

網路交友平台將可防止騷擾！在男多女少的交友社群上，設定「性別門禁」機制可解決線上配對平台產生的失衡問題，並依據年齡、收入與教育程度等文化相符標準對男性設置瀏覽權限，有效減少女性不必要的騷擾。專家強調，這項自動過濾機制也能應用於非情感類的媒合場景。 網路交友性別失衡 《今日科技》報導，在網路交友平台中，過度的交友邀請容易讓女性感到疲憊而降低參與度，而透過年齡、收入與教育程度等篩選條件限制男性的主動接觸，將能顯著提升配對效率。這項來自喬治梅森大學的研究指出，網路交友平台的合理限制反而能創造更優質的互動環境。 喬治梅森大學研究團隊透過設定自動篩選機制，僅允許符合年齡與收入等條件的男性瀏覽女性檔案，能有效減少無效騷擾並提升媒合品質。如今，這項篩選機制實施後，女性的主動參與度與配對成功率呈現大幅成長。 「性別門禁」篩選機制 《Science X》報導，「性別門禁」(gender gating) 是一種數位配對平台用於管理個人資料曝光度的機制，旨在改善因性別比例失衡所導致的平台壅塞問題。除了婚戀交友平台，這項機制可廣泛應用於任何人與人之間的匹配場景。 未來，透過過濾掉低質量的聯繫邀請，這項策略能減

滑手機害的？美國研究：iPhone導致生育率暴跌、不生小孩

你喜歡一直滑手機當低頭族嗎？一項最新科學研究指出，蘋果（Apple）iPhone手機的推出，可能是導致美國出生率降至歷史低點的因素之一，並提到iPhone在意外懷孕率下降中「扮演了相當大的角色」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。