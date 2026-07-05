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兒童支持系統不足 論壇提5大改善意見

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民間婦幼團體認為政府成立「兒家署」對兒少的保護仍不足，應從家庭、教育、預算、司法與醫療等面向改進。（中央社示意圖）
民間婦幼團體認為政府成立「兒家署」對兒少的保護仍不足，應從家庭、教育、預算、司法與醫療等面向改進。（中央社示意圖）

衛福部新設立的兒家署仍對兒童保護不足！中華民國兒童健康聯盟等團體10日將舉行座談，並提出5大改善面向，包括缺少家庭支持與預防系統、教育與親職支持資源整合不足、補助未能轉向長期投資、對司法少年支持不健全，以及醫療與公衛系統的預防功能未能有效加入等。

制度接得住孩子嗎？

每年投入這麼多資源，為什麼還是有孩子接不住？兒少政策，真的把資源放在最需要的地方了嗎？如果有一天，需要幫助的是你的孩子、你的孫子，或身邊熟悉的孩子，我們的制度接得住嗎？答案，值得大家一起來討論。婦幼與兒少團體擬於7月10日辦理論壇，延續倡議能量，並就兒家署未竟之處提出五大面向之具體建議與修正方向。

中華民國兒童健康聯盟、全國婦兒團體聯盟、國教行動聯盟等團體將於10日早上9點至12點，假台大公衛學院大樓舉行「兒家署缺少的拼圖？重建從家庭出發的兒童支持系統」論壇。

5大建議分別說明

論壇將邀請兒童健康聯盟榮譽理事長呂鴻基致詞，隨後在衛福部社家署代表致詞後，將由台大社會系教授薛承泰舉行「為什麼兒家署仍然不夠？—從制度缺口看全貌」主題演講。

隨後便針對5大改善面向：包括家庭、教育、預算、司法與醫療5大領域，分別由家庭韌性行動聯盟發起人林嘉慧、國教行動聯盟理事長王瀚陽、中華兒童暨家庭守護者協會執行長周明湧、國立中正大學教育學院院長鄭瑞隆，與長庚醫院兒科急診資深主治醫師吳昌騰分別說明。

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衛福部

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