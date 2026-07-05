生產不順救濟周數調降 賠償金盼隨物價調整

嬰兒生產救濟的適用周數盼從33周下降到28周，婦團盼賠償金可隨物價調整！衛福部長石崇良5日出席「生產事故救濟研討會」時表示，未來將研議生產救濟的適用周數減少，賠償金會參考國外與國內訴訟和解金進一步評估。台灣女人連線常務理事黃淑英呼籲隨物價調漲。

產科醫療訴訟下降

衛福部表示，凡是中華民國國民及其外籍配偶在中華民國境內生產，發生不良事故時，導致產婦、胎兒及新生兒因生產所致之重大傷害或死亡，均可依生產事故救濟條例提出申請救濟。截至114年底，已完成2761件案件審定，其中2532件核予救濟，整體核予率達91.7%，累計核發救濟金額達16億1590萬元。

根據司法院判決資料分析，推動前後的產科醫療訴訟比率由每十萬分之5.22件降至每十萬分之1.98件，衛福部將持續推動周產期照護政策，包括擴大產前檢查次數及項目服務，其中新增妊娠糖尿病篩檢、貧血檢驗與2次超音波檢查。

賠償依物價調整

不過有媒體質疑，「嬰兒生產救濟」的賠償金，產婦死亡最高給付4百萬太低，石崇良回應說，當初設定這個金額是參考國外的標準，還有國內相關醫療訴訟的和解金而定，未來會持續研議調整賠償金。台灣女人連線常務理事黃淑英指出，打疫苗死亡可獲6百萬元，盼嬰兒生產救濟賠償金可依照物價指數調整。

至於早產兒部分，原本規定若胎兒未滿33週早產導致不良結果，依法列為救濟排除範圍，石崇良希望在醫療條件許可下，未來可以下降到28周，讓醫護可以更全力搶救早產兒。

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