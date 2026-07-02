暴食症來自大腦機制 難抗拒高熱量食物

發誓節食卻又在情緒低潮時失控暴食？若你有這情況，你可能正在經歷暴食症的典型症狀。暴食症是一種正式的疾病，患者會經歷無法單靠意志力控制的暴飲暴食。

最新研究發現，暴食症患者的大腦決策機制與常人不同，平時靠認知補償維持克制，但往往遇到情緒低落時機制就會崩潰，無法抵抗高熱量食物的吸引力

大腦補償機制

根據發表於《eLife》的研究指出，神經性暴食症患者情緒平穩時會透過補償機制壓抑食慾。他們會先感受到口味的吸引力，大腦再刻意延後這個感受，讓「這東西不健康」的念頭來得及與之抵銷 。

然而負面情緒一旦介入，這個煞車就會失靈 。口味的誘惑不再被延後，從而提前主導決策，健康考量來不及介入，患者就已經開始吃了。研究發現，這個機制失調的程度與患者實際暴食頻率直接相關，這意味著暴食與自律能力無關而是大腦機制在特定情緒狀態下的系統性失調，靠忍耐從一開始就注定無效。

忍不住是疾病

根據《Mayoclinic》文章指出，暴食症是正式診斷的進食障礙，症狀是反覆失控暴食，並伴隨對體重與體型強烈的負面執念。由於患者體重往往在正常範圍，外表難以察覺，許多人因此不自知。暴食症的成因很複雜，基因、情緒健康與家族史均可能是誘因，並且好發於青少年晚期至成年初期的女性。

文章指出，若不及早治療，長期可能引發電解質失衡、牙齒損壞等身體併發症，並加重憂鬱與焦慮。若身邊的人有上述狀況，應先建立規律作息與穩定進食，並尋求專業醫療及心理諮商的協助。此外，家人與朋友也應給予理解與支持，才能幫助患者真正走出循環。

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