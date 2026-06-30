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青年暑期打工缺保障 應增加勞檢與教育

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
綠委林月琴與勞團、青年團體30日呼籲政府加強高風險職場勞檢，保障青少年暑期打工權益。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
綠委林月琴與勞團、青年團體30日呼籲政府加強高風險職場勞檢，保障青少年暑期打工權益。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「暑期勞檢違法率24.89%高於平時，政府應增加企業違反《最低工資法》的罰則！」綠委林月琴與民團30日召開記者會強調，青少年對於最低工資、休息時間、勞保與勞退等勞動法規不熟悉，暑期打工容易受到剝削，應該增加對企業罰則、高風險職場勞檢，還有青年勞權教育。

現場也邀請青年代表黃小姐分享說，在短期打工時，很多雇主都以口頭方式約定工作內容，缺少明確紙本合約；沒有幫工讀生投保勞健保更是容易被忽略的基本保障；還有投訴指出，雇主在契約中未明確規定最低工時，導致該員因病休養返回崗位時，遲遲無法獲得工作安排，暑假過去了，一毛錢都沒拿到。

落實職安與最低工資

民進黨立委林月琴表示，暑假是青年打工高峰期，但很多青年也因為不熟悉法規則遭到雇主剝削，尤其是弱勢家庭或偏鄉的小孩，更容易進入高風險職場，衍生打工受傷、青年無照駕駛等問題，勞動部、教育部與衛福部不應只有發生事情才處罰，也要掌握未成年勞動相關數據、鼓勵企業提供青年安全打工環境。

「暑假要加強勞檢，尤其是青年高風險工作場所！」林月琴舉例，很多危險的製造業竟有13、14歲青少年打工的違法狀況，政府要了解打工場所是否落實職場安全與最低工資保障，還要定期檢查未成年勞動協助方案，針對有經歷過案件的「司法少年」則不要強求KPI，畢竟輔導還需要時間。

違法裁罰額度太輕

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋指出，《最低工資法》2024年已經上路，但各縣市處理違反最低工資的裁罰基準並不相同，有些縣市甚至沒有建立相關規範，因此2024年至今僅有193件違法、累積裁罰4百萬元，但有166件只有罰2萬元，15件因行政法減免1萬，難形成有效嚇阻。

「青年打工缺少教育與基本保障！」台少盟秘書長張祐嘉呼籲政府制定《勞動教育促進法》，讓更多青年能了解最低工資、休息日工資、國定假日加倍、勞健保與勞動契約等基本保障，否則以目前統計來看，多數基本保障還是頻頻失守。台勞陣教育推廣部主任馬明毅也說，住宿餐飲與製造業都是風險大戶，但也要關注非連鎖店家。

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勞檢 青年 林月琴

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