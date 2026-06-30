HER2陽性乳癌擴大給付 1公分腫瘤、無轉移可用

HER2陽性早期乳癌腫瘤大於1公分、無腋下淋巴結轉移者，7月起標靶藥物將可獲健保給付！健保署30日與乳房等醫學會宣布此消息。台大乳房醫學中心主任黃俊升強調，標靶藥物可讓HER2陽性早期乳癌的存活率與其他兩種相同，此次給付盼有效降低乳癌死亡率。

給付條件降1公分

健保署長陳亮妤表示，政府希望透過擴大篩檢、精準治療與新藥給付降低癌症死亡率，此次HER2陽性早期乳癌就是透過「百億癌症新藥基金」擴大健保給付，健保署也有請乳房、外科醫學會成立「乳癌小組」全面盤點藥品、手術、放射治療與免疫療法與國際接軌的進度，盼未來宣布更多健保給付的消息。

「乳房雖是10大癌症存活率最好的，但死亡率仍無法有效下降！」乳房醫學會理事長陳芳銘指出，早期乳癌的復發風險很高，如今HER2陽性且腫瘤大於1公分（以前要大於2公分），無腋下淋巴結轉移且直接接受手術者，完成至少4次化療後，可接受HER2標靶治療作為術後輔助治療，療程上限18次。

標靶藥物抗HER2陽性

台大乳房醫學中心主任黃俊升說明，乳癌主要有3種：HER2陽性、陰性與荷爾蒙，HER2陽性是比較「惡性」的癌症，但國外研究證實，只要服用標靶藥物，加上適當的治療，存活率可以跟其他兩種乳癌一樣，因此相關藥物被世界衛生組織（WHO）認為是「必要藥物」，但很多國家因為財務關係，無法全面給付藥物。

黃俊升指出，在原廠藥專利期過後，要生產品質同樣好的藥物並不容易，但台灣有藥廠克服萬難，獲得台灣與歐盟的嚴格認證，讓相關藥物可以擴大給付，盼7月之後的擴大給付能有效降低HER2陽性早期乳癌的死亡率。

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