下半年3到5個颱侵襲 本周注意高溫天氣

下半年可能會有3至5個颱風靠近台灣！中央氣象署30日舉行「颱風展望」記者會時指出，靠近台灣的颱風量算正常，但聖嬰年強颱較多須留意；未來一周天氣部分，各地天氣穩定、溫度較高，須留意午後雷陣雨，局部地區嚴防攝氏36度以上高溫。

聖嬰年強颱較多

中央氣象署預報中心主任黃椿喜表示，115年梅雨季整體雨量偏多且降雨集中，5月雨量偏少，6月受滯留鋒面、西南氣流及後續米克拉颱風外圍環流影響，西半部有顯著降雨，其中台北氣象站創1897年有紀錄以來6月最多雨的紀錄。今年1月至6月西北太平洋已有8個颱風生成，較氣候平均4.3個明顯偏多。

依據統計，西北太平洋7至12月每年約有18至22個颱風生成，氣象署預估今年下半年的颱風生成總數為正常至偏少，鄰近臺灣個數則為3至5個，屬於正常範圍。由於預估聖嬰現象可能延續至明年春季，而聖嬰發展年之颱風生成位置較為偏東，有利於海面上有較長的增強與發展時間，因此強颱的比例往往較高。

嚴防36度高溫

針對未來一季展望，經檢視該署及各國數值模式預報結果，預估今年7至9月臺灣氣溫正常至偏高的機率較大；雨量則以正常的機率較大。另外，氣象署指出，目前海面上有2個熱帶擾動正在發展，不排除雙雙增強為今年第9、第10號颱風巴威、梅莎。氣象預報中心科長劉宇其強調，目前颱風預測不確定性高，是否會影響台灣仍需持續觀察。

至於未來一周天氣，劉宇其表示，接下來降雨偏少，受太平洋高壓籠罩影響，各地天氣穩定、溫度較高，須留意午後雷陣雨，為典型夏季天氣型態，局部地區嚴防攝氏36度以上高溫。

【更多精采內容，詳見 】