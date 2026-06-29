快訊

台海若明天開戰「美國恐撐不住」專家：最周全戰略也難敵1大軟肋

年輕人沒用過？電話撥「1神秘號碼」秒聽準確時間 內行狂推超實用

太噁心！屁孩惡搞爭鮮「壽司咬一半放回去」竟是員工 官方也怒了

高熱量食物助長肥胖 遺傳基因受環境影響

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
英國遺傳學研究指出，在當前充滿高熱量食物的環境下，肥胖基因對體重的影響顯著增強。（Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash under C.C License）
英國遺傳學研究指出，在當前充滿高熱量食物的環境下，肥胖基因對體重的影響顯著增強。（Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash under C.C License）

肥胖基因會受環境影響！英國遺傳學研究指出，現代人攜帶的肥胖基因雖然與半個世紀前相似，但在當前充滿高熱量食物的環境下，這些遺傳特質對體重的影響顯著增強。專家指出，雖然遺傳因素恐造成增胖效果，但外在生活條件才是決定基因效應的關鍵。

飲食環境劇變

地球報》報導，倫敦大學學院研究團隊對比1946年到2001年間出生的群眾，發現人類的遺傳基因在過去幾十年間並沒有發生太大變化，但隨著外部環境的劇變，這些基因對體重的影響力變得越來越強。數據顯示，年輕一代在青少年時期展現出的遺傳效應幾乎是過去的兩倍。

事實上，現代人的飲食生活型態有明顯轉變，包括高熱量食物普及導致食慾增加的基因發生變異，以及體力活動減少使得原本具有遺傳基因的人更容易累積脂肪。因此，改善飲食與活動環境可有效減輕基因帶來的負面後果。

基因變異增加肥胖

News-Medical》報導，根據遺傳學的最新研究，肥胖是罕見的「高影響變異」與常見的「多基因負擔」共同作用的結果，雖然有些罕見基因變異具有強大的增胖效果，但整體的遺傳風險通常是由眾多微小基因變異累積所決定。

如此一來，當這些遺傳風險存在時，現代環境就像是一個開關或槓桿，決定了這些潛在風險是否會轉化為實際的肥胖與相關疾病。

【更多精采內容，詳見

英國 肥胖 基因

延伸閱讀

上班族必看！科學家證實：旅遊可以預防失智

分科測驗衝刺／生物科時事留意瘦瘦針 補教師建議先寫非選題穩定心情

拚命重訓健檢仍一片紅？醫揭高壓外食「2大血糖地雷」：如同做白工

女性別輕忽便祕、小腹凸 醫師警：卵巢癌年輕化趨勢…半數確診已晚期

相關新聞

第9號颱風巴威恐生成？不只一個熱帶擾動醞釀中吳德榮揭發展情形

颱風季要來了？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3894-2026-06-28-21-00-56）指出，最新各國模式模擬顯示，關島東方及菲律賓東方至南海一帶，各有熱帶擾動發展跡象，但哪一個會先被命名為第9號颱風「巴威」現在還不一定。

遇唐寶寶買早餐錢不夠…妹子掙扎「該幫嗎」 網急阻：別出手

一名女網友近日在Threads發問，自己在全家等待咖啡時，看到一名成年唐氏症患者購買御飯糰與豆漿的早餐組合，使用悠遊愛心卡結帳時卻餘額不足，店員詢問是否要加值，對方拿出錢包後才發現「沒有錢了」...

冷氣會吹到耳聾？醫揭真兇 留意4件事護耳：別一味追求低溫

夏天高溫難耐，不少人一回到室內就立刻把冷氣開到最低，希望快速降溫。不過，網路上也時常流傳「吹冷氣吹到耳聾」的案例，讓不少人擔心冷氣是否會傷害聽力。耳鼻喉科醫師王曜近日在臉書表示，其實冷氣本身並不是造成突發性耳聾的元凶，真正需要注意的是溫差過大及耳部血液循環受到影響。他也整理出四項日常保養重點，提醒民眾在享受涼爽的同時，也別忽略耳朵健康。

上班族必看！科學家證實：旅遊可以預防失智

現代上班族生活辛苦，每隔一段時間總想旅遊犒賞自己，卻常被長輩叮囑要儲蓄、不要太浪費。但愛爾蘭最高學府的最新研究顯示，旅行是降低失智症風險最有效的方法之一，堪稱上班族與玩家的大福音，以後可以玩得更有底氣：旅遊不只是花錢享樂，還是「活化腦袋的處方箋」呢！ 由於全球失智人口不斷攀升，科學家針對此議題，每年都會發表各種新的研究報告，包括打麻將、重訓、學習新語言、聽音樂……。現在，調研機構將目光投向「旅行」，適值暑假旅遊旺季，《遠見》就聚焦於此，來看看科學家們怎麼說？ 今年4月21日，愛爾蘭最高學府「都柏林聖三一學院」（Trinity College Dublin，簡稱TCD）發表最新的調查指出，「旅遊」「彈鋼琴」以及「和朋友社交」是降低失智症風險最有效的方法之一。 研究團隊分析來自愛爾蘭和英國700名40〜59歲、認知功能健康成年人的數據，這些人正參與一項為期10年的縱向研究。調查發現「中年時期」參與體育、社交和智力方面的刺激性活動，是提升認知能力最有效途徑之一，即使對有阿茲海默症遺傳或家族史風險較高的人群也是如此。 TCD心理系副教授，同時也是該校全球腦健康研究所與神經科學研究所的研

大雷雨來了 南部3縣市雨轟1小時

中央氣象署下午14時37分針對嘉義市、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時37分；有短延時強降雨、冰雹發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

U=U傳染機率就是0！疾管署年底將擴大補助兩類外籍HIV感染者

7月2日為台灣「U=U Day」，HIV感染者測不到病毒即不具傳染力，衛福部疾管署長羅一鈞今天也公布新制，針對外籍HIV感染者增列兩類補助對象，包括取得我國永久居留許可外籍人士、合法居留未滿18歲外籍人士，預計每年增加2至11名，財務支出每年增加100萬至550萬元，年底公布後實施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。