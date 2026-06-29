高熱量食物助長肥胖 遺傳基因受環境影響

肥胖基因會受環境影響！英國遺傳學研究指出，現代人攜帶的肥胖基因雖然與半個世紀前相似，但在當前充滿高熱量食物的環境下，這些遺傳特質對體重的影響顯著增強。專家指出，雖然遺傳因素恐造成增胖效果，但外在生活條件才是決定基因效應的關鍵。

飲食環境劇變

《地球報》報導，倫敦大學學院研究團隊對比1946年到2001年間出生的群眾，發現人類的遺傳基因在過去幾十年間並沒有發生太大變化，但隨著外部環境的劇變，這些基因對體重的影響力變得越來越強。數據顯示，年輕一代在青少年時期展現出的遺傳效應幾乎是過去的兩倍。

事實上，現代人的飲食生活型態有明顯轉變，包括高熱量食物普及導致食慾增加的基因發生變異，以及體力活動減少使得原本具有遺傳基因的人更容易累積脂肪。因此，改善飲食與活動環境可有效減輕基因帶來的負面後果。

基因變異增加肥胖

《News-Medical》報導，根據遺傳學的最新研究，肥胖是罕見的「高影響變異」與常見的「多基因負擔」共同作用的結果，雖然有些罕見基因變異具有強大的增胖效果，但整體的遺傳風險通常是由眾多微小基因變異累積所決定。

如此一來，當這些遺傳風險存在時，現代環境就像是一個開關或槓桿，決定了這些潛在風險是否會轉化為實際的肥胖與相關疾病。

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