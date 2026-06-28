在宅醫療經費升至3% 所有感染症均可適用

「在宅醫療的經費將會增加到總經費3%，目前已開放所有感染症出院都可使用！」衛福部長石崇良28日出席第一屆「亞太在宅醫療大會」時指出，未來希望繼續擴大在宅醫療適用範圍。針對癌症居家化療部分，石崇良表示，將參考外國經驗，包括醫病共享決策，後續療程在家執行等。

感染症都可適用

台灣在宅醫療學會近日呼籲政府應將在宅醫療的總支出從1%提升到3%，石崇良28日受訪時表示，隨著台灣邁入超高齡社會、在宅醫療需求提高，制度與給付都將增加下，3%是必然趨勢，衛福部目前已經將急性醫療擴大至在宅醫療，以前只有肺炎、泌尿道感染與軟組織發炎，5月起就已開放至所有感染症可適用。

「未來希望逐步開放慢性心衰竭與肺阻塞！」石崇良如此預告。外界關注衛福部下半年推動「居家癌症化療」的進度，石崇良回應說，在宅化療在很多國家已經在做，包括醫病共享決策（SDM）、不限特定癌症，還有初期化療還是在醫院進行，後續可看病人狀況與家屬意願，就可以在家裡進行化療。

未來可在家化療

石崇良說明，後續的療程若移到家中，包括人工血管、藥物、遠端監測等配套也要做好，與過去推動在家住院的概念類似，他也希望「試辦計畫」可以更穩健的執行，未來才能有更多人受益，並不是強制性要大家都要「在宅化療」。

至於「居家癌症化療」牽涉到保險的部分，石崇良表示，目前已經有新的保單出現，仍在與金管會和保險業者討論，包括與商業保險如何合作，還有舊有的保單該如何保障民眾權益，希望很快就有確定的方向。

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