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58%學齡前兒童近視 恐增高度近視風險

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國健署與台大25日公布「學齡前兒童視力篩檢」試辦計畫，58%學齡前兒童有近視或相關前兆。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國健署與台大25日公布「學齡前兒童視力篩檢」試辦計畫，58%學齡前兒童有近視或相關前兆。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

58%學齡前兒童有近視或近視前兆！國健署與台大醫院25日公布此數據，盼各界注意學齡前兒童近視趨勢，未來盼透過醫院與幼兒園等場地擴大篩檢，早期篩檢才能早期預防，避免未來發展成「高度近視」。

國健署與台大聯合7縣市推動「學齡前兒童視力篩檢」試辦計畫，為5歲大班兒童進行散瞳屈光度數檢查，114年共有14570案，結果近視有9.5%、近視前期48.5%，合計共有58%。國健署長沈靜芬表示，盼未來透過及早篩檢、轉介追蹤與家長衛教，盼降低兒童未來高度近視及相關併發症風險。

擴大偏鄉近視篩檢

中華民國眼科醫學會理事長王一中表示，近視發生年齡愈早，未來發展為「高度近視」的風險愈高，未來希望持續結合地方政府與眼科專業團隊，強化偏鄉與醫療資源不足的眼科服務量能，提升學齡前兒童視力篩檢的可近性。台大醫學院副教授蔡紫薰指出，相關趨勢也逐漸浮現，應持續累積篩檢數據。

「散瞳屈光度數檢查更能準確掌握兒童真實視力狀況！」台大眼科部醫師劉耀臨指出，透過篩檢前後充分說明，有助提升家長與教保人員對檢查的理解與接受度。高雄私立三好幼兒園護理師楊婉慈則說，幼兒園除了協助孩子完成篩檢，也扮演家長與醫療專業的重要橋梁，協助家長理解檢查結果。

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近視 國健署 沈靜芬

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