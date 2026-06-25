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持有電子煙重罰10萬 販售最高關7年

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院25日通過《菸害防制法》修正草案，電子煙持有、販售罰則大幅加重。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
行政院25日通過《菸害防制法》修正草案，電子煙持有、販售罰則大幅加重。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

持有電子煙最高罰10萬元、製造販售最高關7年！行政院25日通過《菸害防制法》部分條文修正草案，除大幅提高電子煙等類菸品的罰則至5百萬，更首度將持有行為納入行政罰，但修法也提供一個月緩衝期。另外也將對網路違法資訊建立屏蔽機制，並建立檢舉獎勵制度。

1個月處理違禁菸品

國健署長沈靜芬指出，此次修法將「類菸品」（如電子煙）及未經健康風險評估核定之指定菸品的持有行為，首度納入行政罰，處新台幣3萬元至10萬元罰鍰，使用類菸品的罰鍰也同步提高至相同區間，較現行大幅加重。

考量持有人需合理時間處理違法物品，修正草案提供一個月緩衝期，該期間內查獲者不處罰鍰，但仍予以沒入。另外，指定菸品（如加熱菸）的必要組合元件比照菸品管理，須標示警示圖文，且僅得於合法販菸場所販售，不得任意陳列或銷售。

販售最高罰5百萬

在刑罰面向，修正草案將製造、輸入、販賣、供應及展示類菸品等行為全面以刑罰處罰，最高可處7年有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金，並增訂未遂犯及法人併罰規定。衛福部指出，電子煙載具流通涉及毒品及管制藥品濫用風險，是提高刑度的主要考量。

對於入境旅客，修正草案則採差異化處理，少量攜帶電子煙入境者（5件以下且總淨重未逾500公克），處行政罰新台幣20萬元至100萬元罰鍰；但若一年內再犯，則改以刑罰處1年以下有期徒刑或科罰金100萬元以下，參考非洲豬瘟防疫措施的處理模式。

網路屏蔽與檢舉獎勵

在網路管理方面，修正草案明確規範網際網路業者的管理義務與資料保留責任，導入限制接取、停止解析等屏蔽措施，從源頭降低違法菸品資訊散播風險。衛福部也建立檢舉獎勵制度，授權訂定獎勵辦法，對檢舉違法製造、輸入類菸品及未經核定指定菸品者給予獎勵，偕同全民源頭防制菸害。

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