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育兒免稅額增50% 婚育家庭再減房地稅

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

育有未成年子女的免稅額增加50%，新婚2年內或育有未成年子女的家庭，自住房屋及土地可再享房屋稅地價稅減免！行政院25日宣布《所得稅法》及《房屋稅條例》、《土地稅法》三項修正草案，相關方案合計逾300萬人次受益，減稅利益達新台幣130億至155億元。

未成年子女免稅額增五成

財政部賦稅署長宋秀玲說明，《所得稅法》第17條修正重點在於提高扶養未成年子女的免稅額度，修正後納稅義務人每名未成年子女的免稅額較現行增加50%，明定自115年1月1日起適用，納稅義務人最快可於116年5月辦理綜合所得稅結算申報時，即可列報減除，不須等到修法後才回溯請領。

在居住減免面向，《房屋稅條例》第5條之1、第6條及《土地稅法》第17條之1、第19條修正草案，授權地方政府對符合《住宅法》第4條規定的婚育家庭，進一步減免房屋稅及地價稅。適用對象為新婚2年內，或育有未成年子女、全國持有單一自住房屋及其坐落土地的家庭，可在現行自住優惠稅率之外，再享地方政府額外減免。

百萬婚育戶均可獲減免

據估計，《所得稅法》修正預計有237萬人受益，每年減稅利益約新台幣80億元。《房屋稅條例》與《土地稅法》相關修正預計有100萬戶以上受益，減稅利益約新台幣50億元至75億元，各地方政府可依財政狀況自行訂定減免幅度，中央以授權方式推動，保留地方彈性空間。

財政部強調，上述三項修正草案均為配合行政院「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」所提出的配套稅制措施，目的在減輕育兒家庭的經濟負擔，並從居住成本面向提供婚育誘因。

未成年免稅額無排富

媒體詢問，婚育宅的房屋稅與地價稅是否排除豪宅？未成年免稅額50%是否排富？財政部次長陳勇勝回應說，未成年免稅額要鼓勵婚育家庭，所以沒有排富，明年申報就可以適用。宋秀玲則說，原本的條件就先訂「單一自住宅」，因此有適用相關排富條款。

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