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育兒新制朝野共提204案 勞長盼逐條正向討論

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院衛環委員會24日排審《性別工作平等法》、《就業保險法》修正草案。（中央社示意圖）
立法院衛環委員會24日排審《性別工作平等法》、《就業保險法》修正草案。（中央社示意圖）

朝野關心總統賴清德的18項育兒新制，共提204案，光是念法案內容就要半天！對此，勞動部長洪申翰會前聯訪表示，這代表朝野立委對政策很支持也很關心，盼逐條審查期間正向討論。修法將討論育「兒」留停、延長產假、陪產假，還有增加育「兒」留停津貼至9個月。

法案很快逐條審查

立法院衛環委員會24日排審《性別工作平等法》、《就業保險法》修正草案，並進行逐條審查。由於朝野立委提案修法合計高達204案，早上都在處理念法案的程序。洪申翰也說，感謝衛環委員會及其召委，協助法案僅花不到一個月時間，就能付委逐條審查。

洪申翰強調，此次朝野立委提案相當多，《性工法》修正草案有117案、《就保法》修正草案也有87案，代表各立委、黨團對政策方向都很支持，也很關心，因此希望逐條審查草案時可以有很正向的討論、審議，盡快為廣大育兒勞工提供制度上的協助。

育兒留職停薪6+3

《性工法》方面，將會有以下調整：勞動部將修正育嬰留停適用子女年齡為6歲以下，並將育「嬰」留停改成育「兒」留停，還有延長分娩產假期間為12星期、陪產檢及陪產假日數為14日；增訂受僱者有6歲以下子女得請育兒假，雇主提供托兒設施者，得就該支出金額之200%限度內，自其支出當年度所得額中減除。

《就保法》則配合修正育「兒」留停相關規定，增訂撫育同一子女之雙親，均領滿6個月之育兒留職停薪津貼時，本保險之被保險人於育兒留職停薪期間，得再請領3個月育兒留職停薪津貼，還有辦理本保險就業保險業務所需之必要資料，得洽請相關機關（構）提供，及系統連結等規定。

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賴清德 洪申翰 育兒

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