檢討「新青安」 立委：應有年齡、所得限制

「新青安1.0變成補貼有錢人買房，未來應設有年齡與所得限制！」藍委牛煦庭、白委許忠信與綠委黃捷24日與OURs都市改革組織召開記者會，針對財政部將推出新青安2.0，若要解決之前補貼錯置的問題，應以家庭所得排富、設定年齡限制、補貼額與育兒綁定，若有新生子女應給予寬限期。

新青安反助有錢人

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，新青安1.0上路以來問題很多，包括50歲以上核貸者超過6700戶、年收入2百萬元以上者有1.8萬人，連央行的研究報告都指出，新青安造成首購族購房總價上漲17%、貸款金額增加13%、貸款年限增加4年，結果是花了這麼多資源補貼不是造福民眾，變成「補愈多、漲愈多」。

景文科大財經系副教授章定煊強調，新青安的授信審核標準還是一般銀行標準，沒有因為新青安放寬，這代表不是讓弱勢者買房，而是已經可以買得到房子的人獲得補貼。而且在住宅階梯理論中，「租屋已滿，但購屋困難」的族群最多，政府應該加強補貼這些族群，不是再補貼高收入族群。

購屋要與負擔掛勾

國民黨立委牛煦庭強調，新加坡在檢視購屋貸款時，會審查抵押貸款、總債務比例等，一般買房都會思考要以薪資3成作為房貸扣款，應有強制限制，避免購屋者買能力所不及的房子。新青安的青年門檻是50歲（或年齡＋屋齡小於80）、光是聯合國定義就是24歲，我國其他法律頂多放寬到40歲，也要設立年齡上限。

「若因調職而換屋，也應受到照顧！」民眾黨立委許忠信指出，新青安2.0應該與社會住宅搭配，例如利率優惠，讓無論是透過買賣或租賃獲得居住者待遇相似；民進黨立委黃捷則指出，新青安1.0有收入等級不到硬要申請，導致無償還能力，還有人頭戶、投資客暴賺5百萬等現象，應嚴格執行排富條款。

補貼額與育兒綁定

OURs與3位委員主張，新青安2.0應該限定「真首購」、要以家庭所得排富並納入資產（股票與債券等），以及購買物件要與負擔能力掛勾、設置年齡上限、補貼額與育兒綁定（小孩愈多、補貼愈多利率），若有新生子女應給予寬限期。

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