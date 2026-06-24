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新冠快篩應增給付 可減少急診壅塞

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
基層醫療協會與綠委召開記者會，希望給足基層醫師藥物與篩檢。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
基層醫療協會與綠委召開記者會，希望給足基層醫師藥物與篩檢。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「新冠快篩健保給付低、條件多，基層醫生多不願做，若病人演變成重症，恐影響醫療量能！」前綠委吳玉琴、綠委王正旭黃秀芳與基層醫療協會24日召開記者會指出，呼吸道各種疾病初始症狀高度相似，應給足基層醫師藥物與篩檢。疾管署回應，會研議增加診所補貼，健保署則說還要再討論。

落實篩檢緩解壓力

基層醫療協會秘書長羅源彰指出，目前流感快篩給付300點，新冠快篩僅150點，難以反映基層備貨、採檢、人力、申報與試劑過期等成本；若又擔心陰性結果可能面臨核刪，將影響基層面對高風險病人時的篩檢意願。副秘書長王杰凱表示，落實基層篩檢SOP不是盲目篩檢，而是由醫師依症狀、年齡、慢性病史、接觸史與用藥條件進行判斷。

台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴指出，新冠、流感、RSV等呼吸道傳染病已進入社區常態化流行，根據健保署今年春節統計，全國UCC據點看診以發燒及呼吸道感染為最多，約占5成，顯示呼吸道感染本就是民眾常見就醫需求；若疫情升溫時社區基層無法即時承接，病人容易湧向急診與醫院，加劇醫療量能壓力。

防疫新冠應常態化

「去年新冠併發重症個案中，平均每4.3例就有1例死亡！」民進黨立委王正旭提醒，社會不能忽視新冠對高風險族群的威脅，若基層醫師能第一時間協助評估、篩檢與用藥，將有助於把握輕症治療黃金期，也能落實真正的分級醫療，減緩醫院急診與住院壅塞之情形。

同黨立委黃秀芳則指出，既然新冠已成為常態化風險，應比照流感穩定編列年度預算，儲備疫苗、快篩與抗病毒藥物。

部分獎勵將提升

對此，疾管署長羅一鈞回應說，國內新冠疫情比起去年處於低點，但醫院檢驗陽性的檢體數量有上升趨勢，未來會加強家用快篩佈點，目前的疫苗與藥物準備也充足，3月起疫苗接種處置費有從每劑1百增加到150元，針對抗病毒藥物則會研議獎勵與補助。

健保署副署長張禹斌則說，近日健保署有發函給全聯會，詢問檢驗費用是否合理，會以問卷結果與開會討論相關費率；今年健保總額也將開會討論，也會研議150點是否不敷成本。

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疾管署 黃秀芳 王正旭

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