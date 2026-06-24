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嬰兒入睡頻繁醒來 專家發現循環規律

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
英國睡眠健康研究指出，嬰兒睡眠中存在一種隱藏的波浪式節奏，這種循環規律會隨著個體成長而逐漸拉長。（Photo by Tim Bish on Unsplash under C.C License）
英國睡眠健康研究指出，嬰兒睡眠中存在一種隱藏的波浪式節奏，這種循環規律會隨著個體成長而逐漸拉長。（Photo by Tim Bish on Unsplash under C.C License）

嬰兒睡眠有循環規律！英國睡眠健康研究指出，嬰兒睡眠中存在一種隱藏的波浪式節奏，這種循環規律會隨著個體成長而逐漸拉長，並可能受到母乳餵養的影響。專家指出，嬰兒頻繁醒來是大腦發育與生理保護的自然反應，而非睡眠發展出現問題。

睡眠中波浪式節奏

地球報》報導，薩里大學科學團隊透過穿戴式動作感測器，追蹤了152名嬰兒超過三萬五千小時的睡眠數據。結果發現，嬰兒在睡眠中的靜止期呈現出一種規律的波浪式節奏，並反映出深層與淺層睡眠的循環週期，最終會隨著嬰兒成長逐漸延伸至接近成人的睡眠長度。

「波浪式節奏」是指在睡眠過程中，肢體靜止與活動交替出現的規律波動，這種節奏與嬰兒的大腦發展及睡眠結構的成熟存在密切關聯。另外，母乳餵養也會對此節奏產生影響，12個月大仍受母乳哺育的嬰兒會擁有較長的睡眠週期。

嬰兒十二小時睡眠

英國廣播公司》指出，嬰兒能否睡滿十二小時並非普世標準或生物本能，研究顯示，嬰兒在夜間頻繁醒來是正常且具有保護性質的生理現象，有助於降低嬰兒猝死症的風險。因此，嬰兒睡眠模式存在極大的個體差異，不應將自然醒來視為發育倒退或病態問題。

專家呼籲，家長應回歸以嬰兒需求為中心的育兒方式，而非盲目遵循缺乏科學根據的嚴格時間表。對此，波浪式節奏提供科學家在居家環境下觀察睡眠成熟的過程，並有助於及早發現嬰兒發育是否偏離正軌。

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