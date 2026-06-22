英國研究：婚後產子家庭更穩定 應建立持久婚姻關係

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】婚姻可提升家庭穩定性！英國婚姻基金會研究指出，在婚姻中生育孩子的家庭，相較於未婚同居者擁有更穩定的情感關係，其感情破裂的風險降低約50%。專家指出，婚姻本身就是一種承諾機制，不僅獲得外部社會的支持認可，也進一步鞏固家庭結構。

婚姻擁有承諾機制

《基督郵報》報導，英國婚姻基金會針對婚姻對家庭穩定性進行研究，發現婚姻本身即是減少關係破裂的關鍵因素，而非僅取決於年齡或收入等社會經濟背景。數據顯示，無論是在生育前或生育後結婚，已婚配偶的離異率均顯著低於同居伴侶。

這項由哈利·班森博士主導的研究強調，婚姻本身具備一種「承諾機制」的功能，即使在控制了收入、教育、年齡與宗教等變因後，婚姻對穩定家庭的效果依然顯著，能使父母在孩子14歲前保持關係不破裂的機率大幅提升。

婚姻鞏固家庭結構

《基督日報》報導，婚姻不僅是雙方約定，還會產生法律、社會與情感上的界限而增加「退出成本」，使得夫妻在面對困難時更傾向於維持關係而非輕易放棄。另外，透過婚姻的形式，個體在心理上會更有動力去履行與其「已婚身份」相符的責任與承諾，從而強化關係的穩定性。

事實上，婚姻被視為一種公開的信號機制，用以向對方及社會大眾宣示長期的意圖，其不僅加強了內部的心理承諾，也獲得了外部社會的支持與認可，進一步鞏固了家庭結構。

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