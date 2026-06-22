聽新聞
0:00 / 0:00
英國研究：婚後產子家庭更穩定 應建立持久婚姻關係
【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】婚姻可提升家庭穩定性！英國婚姻基金會研究指出，在婚姻中生育孩子的家庭，相較於未婚同居者擁有更穩定的情感關係，其感情破裂的風險降低約50%。專家指出，婚姻本身就是一種承諾機制，不僅獲得外部社會的支持認可，也進一步鞏固家庭結構。
婚姻擁有承諾機制
《基督郵報》報導，英國婚姻基金會針對婚姻對家庭穩定性進行研究，發現婚姻本身即是減少關係破裂的關鍵因素，而非僅取決於年齡或收入等社會經濟背景。數據顯示，無論是在生育前或生育後結婚，已婚配偶的離異率均顯著低於同居伴侶。
這項由哈利·班森博士主導的研究強調，婚姻本身具備一種「承諾機制」的功能，即使在控制了收入、教育、年齡與宗教等變因後，婚姻對穩定家庭的效果依然顯著，能使父母在孩子14歲前保持關係不破裂的機率大幅提升。
婚姻鞏固家庭結構
《基督日報》報導，婚姻不僅是雙方約定，還會產生法律、社會與情感上的界限而增加「退出成本」，使得夫妻在面對困難時更傾向於維持關係而非輕易放棄。另外，透過婚姻的形式，個體在心理上會更有動力去履行與其「已婚身份」相符的責任與承諾，從而強化關係的穩定性。
事實上，婚姻被視為一種公開的信號機制，用以向對方及社會大眾宣示長期的意圖，其不僅加強了內部的心理承諾，也獲得了外部社會的支持與認可，進一步鞏固了家庭結構。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。