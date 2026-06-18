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啟發全球憲法研究 唐獎頒給法學教授艾克曼

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
第七屆唐獎法治獎得主是長期耕耘制憲、司法審查及民主憲政研究的美國耶魯大學講座教授艾克曼。（唐獎基金會提供）
第七屆唐獎法治獎得主是長期耕耘制憲、司法審查及民主憲政研究的美國耶魯大學講座教授艾克曼。（唐獎基金會提供）

對於憲法、民主理論深刻的研究，讓耶魯法律與政治學系教授艾克曼獲得唐獎「法治獎」肯定。他提出的「雙元民主」理論，為美國憲政秩序與當代民主國家提供了關鍵分析視角；他且曾呼籲選舉前應設立全國性假日，鼓勵民眾對重要議題進行思辨。

曾任大法官助理

艾克曼於1943年出生，目前是耶魯大學法律與政治學Sterling講座教授。他成長於美國紐約布朗克斯區，自耶魯法學院畢業後，先後擔任美國聯邦上訴法院法官弗蘭德利，以及聯邦最高法院大法官哈蘭的法官助理，開啟他的法律職涯。

他提出的「二元民主」理論，將民主憲政的運作區分為日常體制運作的「常態政治」與經由公民高度動員並配合憲法上各個權力運作機制的啟動，進而形成新憲法典範的「憲法政治」。在「憲法政治」運作下，公民動員達到高峰、凝聚出關鍵共識，並透過憲法權力機制落實於憲政秩序時，即成就了「憲法時刻」。

鑽研憲法正當性

因此，在憲政秩序面臨挑戰或陷入停滯時，「公民動員」與「憲法權力機制」的運作可能成為凝聚新共識，並協助國家脫離僵局的契機，此理論為美國憲政秩序與當代民主國家當前面臨的挑戰，提供了關鍵分析視角。

唐獎基金會邀請的得獎引言人，曾被總統賴清德提名為司法院長人選的台大法律系特聘教授張文貞指出，艾克曼對憲法正當性跟國民主權的追求，經過跨世代的實踐持續啟發全球的憲法工作者。思想家、法學者、教育家這3個角色是最能夠代表艾克曼教授在全球法學社群的定位，也是他能獲頒今年唐獎「法治獎」最重要的理由。

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唐獎 大法官 聯邦最高法院

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