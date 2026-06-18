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寵物可紓解壓力？ 專家：飼主易誤解信號

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
荷蘭寵物研究指出，飼主往往容易誤解寵物不悅的信號，反而更容易感到焦慮或筋疲力盡。（Photo by Jackie Best on Unsplash under C.C License）
荷蘭寵物研究指出，飼主往往容易誤解寵物不悅的信號，反而更容易感到焦慮或筋疲力盡。（Photo by Jackie Best on Unsplash under C.C License）

寵物會帶來好心情嗎？荷蘭針對貓狗飼主的研究指出，雖然與毛小孩相處能帶來短暫的愉悅感，但實際上卻無法有效緩解壓力，尤其與貓進行密集互動反可能導致情緒惡化。專家指出，飼主往往容易誤解寵物不悅的信號，反而更容易感到焦慮或筋疲力盡。

壓力下的心理需求

ScienceAlert》報導，荷蘭開放大學研究發現，人類與貓狗互動通常能提升正面情緒並減少負面感受，但寵物並不能在壓力當下提供實質的緩衝作用。尤其，當飼主感到壓力時，與貓進行高強度互動，反而會讓情緒變更糟。

專家分析，這可能是因為貓的互動性質不一定能滿足飼主在壓力時刻的心理需求，儘管寵物對於整體生活幸福感與長期認知健康有正面效益，但選擇飼養何種寵物仍取決於個人性格與偏好，而非單純的功能性益處。

飼主忽略寵物信號

The Conversation》報導，貓科動物可能保有較多野性特質，並保留了許多獨居野貓的領地性格，而飼主往往不擅長識別寵物貓不悅的信號。因此，當飼主在壓力大時強行抱起並不想被打擾的貓咪，反而會更容易感到焦慮或筋疲力盡。

長期以來，貓狗確實是改善心情的重要來源，但牠們帶來的效益更多是來自於其存在本身，而寵物性格與互動品質也會是影響人類心理健康的關鍵因素。

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