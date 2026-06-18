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公路旅行自在靈活 促大腦神經傳導

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
公路旅行激發大腦中的神經傳導物質，讓人們在接觸新奇環境與壯麗景觀時感到放鬆愉悅。（Photo by averie woodard on Unsplash under C.C License）
公路旅行激發大腦中的神經傳導物質，讓人們在接觸新奇環境與壯麗景觀時感到放鬆愉悅。（Photo by averie woodard on Unsplash under C.C License）

趕快展開一場公路旅行吧！公路旅行擁有更高的旅遊控制權與靈活性，而由於需要自行駕駛汽車或騎乘機車，將能減少數位干擾並增加親友間的情感連結。此外，公路旅行也激發大腦中的神經傳導物質，讓人們在接觸新奇環境與壯麗景觀時感到放鬆愉悅。

公路旅行激發大腦

公路旅行不只是一場冒險，也透過神經科學原理優化人們的大腦功能。據《大眾科學》報導，與旅伴共同規劃行程、探索新地點或一起解決旅途中的小插曲，能加速情感聯繫並觸發催產素和多巴胺釋放，而壯麗風景與新奇體驗會引發大自然敬畏感。

事實上，旅行中的新奇體驗會更深層地編碼進大腦中，並活化大腦的記憶中心海馬迴，使得旅行回憶通常比日常生活記憶更加鮮明且持久。同時，進入陌生環境會讓大腦脫離自動導航模式，進而提升認知靈活性，使大腦變得更敏銳、更具韌性。

數位排毒關注當下

Thrive Global》指出，公路旅行能強迫大腦遠離社交媒體的干擾，進行「數位排毒」而將注意力轉向當下。另外，旅行中的環境改變能減少情緒壓抑，幫助人們轉而關注生命中更重要的事，在暫別日常瑣事後重新找回生活動力。

透過長時間的生活共處，公路旅行亦能顯著增進親友間的凝聚力，創造無法取代的共同回憶。除了心理層面的提升，定期的公路旅行還能帶來降低心臟病風險等實際的生理健康優勢。

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