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退休軍公教願回校園 藍委：應放寬薪資上限

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委葉元之、羅廷瑋17日召開記者會，呼籲政府與綠委儘速討論緩解校安人力的措施，不要再抹黑。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨立委葉元之、羅廷瑋17日召開記者會，呼籲政府與綠委儘速討論緩解校安人力的措施，不要再抹黑。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

校園人力短缺，應思考調高退休軍公教回任校園的薪資上限！」藍委葉元之17日召開記者會指出，近日他為了減輕校園人力短缺，盼提高退休軍公教回任校園的薪水上限，結果卻被綠營罵「酬庸樁腳」，他喊話綠營可認真討論減緩校園負擔的方案，不要再抹黑他。

輪不到他來酬庸

葉元之表示，依據《公務人員退休資遣撫卹法》等法律規定，退休人員若回任政府、公立學校等機關，其每月支領薪酬總額超過以下標準時，必須停發月退俸及優惠存款：公教29500元、軍人38130元。由於近來校事會議議題引發討論，校園也面臨毒品氾濫等威脅，他希望放寬薪資上限，讓願意幫忙的退休者回來，稍緩校園人力負擔。

「結果民進黨一堆立委跟側翼卻說我要酬庸！」葉元之不滿指出，莊瑞雄說這樣會「阻塞基層升遷管道、加劇世代不正義」；公督盟執行長張宏林還說，退休者同時領退休俸又擔任國家有給職，恐淪為酬庸溫床。但他質疑，官員退休後不可能回歸原職，何來酬庸？若是擔任政務官，現在是民進黨執政，怎麼會是他來酬庸？

綠若有解方應提案

「不要只看《鐵拳教育》自嗨，卻不做實事！」陪同召開記者會的國民黨立委、教文委員會召委羅廷瑋也說，全台教師缺額至今仍逾千位，補不齊是不爭的事實。他強調，修法目的是希望在人才培育的過程當中，能夠趕緊協助第一線缺工，讓中高齡的專業人回到教學現場協助減壓，若民進黨有更好的版本也應提案。

葉元之歎說，民進黨執政這幾年來，對於老師並不友善，許多老師因為校事會議被折磨到要看身心科。此外，新北割喉案的乾哥、乾姐有可能是黑幫成員，一般教師很難互動與管教，校安人員如今仍短缺，他只是提出可稍微緩解的方法，當然可以討論其他方式，盼民進黨不要動不動就貼標籤。

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軍公教 校園 薪資

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