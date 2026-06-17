電子菸通報增7倍 白委盼政府幫校園減壓

「校園電子菸通報已破1692件，政府要幫學校防治電子菸！」白委蔡春綢、台中市議員參選人劉芩妤17日召開記者會指出，校園吸食電子菸很多是用「加味」的菸油，其中恐藏有依托咪酯等新興毒品，政府應協助追查校園周圍，並整合教育、衛福與警政資料，強化防毒機制。

加味菸降低警覺

劉芩妤指出，台中西屯某國小近日竟然發生「小學五年級學生在廁所集體抽電子煙、互相請客」的離譜事件。她痛批，校園安全與孩子健康沒有妥協空間，新型態菸毒的海嘯已經淹到國小，主管機關不能再互推責任。但學校因為擔心校譽、恐龍家長，因此通報多有延遲，政府應協助學校防毒。

「學生攜帶電子菸案件從112年的237件暴增到1692件！」民眾黨立委蔡春綢指出，吸菸青少年使用「加味菸（如水果、飲料、薄荷口味）」的比例，國中為40.2%，高中職為49.4%，高中職女生更高達61.4%，這些包裹著糖衣、宛如流行小物的外觀設計，徹底降低了孩子的警覺。

追查校園周邊毒源

「家長最深層的恐懼，是來路不明的煙彈！」蔡春綢示警，近期檢警單位已多次查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯等新興毒品偽裝成一般電子煙彈，透過社群甚至是特定符號代稱（如雞蛋）在青少年間私下流傳，老師無法單靠肉眼和甜味辨識成分，若只當成一般違規抽菸，不僅錯失戒菸輔導的時機，更是將最重要的毒品證物給銷毀了。

蔡春綢與劉芩妤呼籲，學校若發現疑似電子煙或不明煙彈，要保存證據、通知家長、啟動校安通報與春暉輔導；衛福部與警政署應全力追查校園周邊、網路代購平台、社群帳號，揪出背後供應的成年人與黑社會；教育部的校安通報、衛福部的菸害資料、警政單位的毒品查緝大數據應儘速整合成可以追蹤、比對、溯源的跨機關治理機制。

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