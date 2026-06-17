曾經歷文革、被勞改 葛兆光獲唐獎漢學獎

2026年唐獎的「漢學獎」頒給中國思想史名家葛兆光！任職於中國復旦大學文史研究院的葛兆光是漢學獎7屆以來，首名沒有博士學位的得主，他一生波折，曾被下放到貴州礦場勞改，研究專長為中國古代思想史，由於勇於挑戰傳統史觀和回應西方思潮，對學界影響深遠。

跳脫漢族中心論

葛兆光專長東亞與中國宗教、思想及文化史，他曾經歷過文化大革命、一度中斷學業被「下放」到貴州礦場勞動，文革後才在北京大學獲得學士、碩士；知名著作包括「中國思想史」、「中國禪思想史：從六世紀到十世紀」、「屈服史及其他：六朝隋唐道教的思想史研究」等。

「去學者看待中國史，大都是以漢族中心、精英的角度。」負責介紹得獎人的中央研究院院士黃樹民指出，但葛兆光主張要從「中心」走向「邊緣」；從「經典」走向「一般」；從「精英思想」轉向「庶民生活觀念」。他身為中國學者，卻勇於挑戰傳統史觀，例如研究朝鮮、日本、越南如何看中國，重新省思中國與周邊的複雜關係。

中國脈絡不能硬套

「葛兆光某些學術論點，甚至與中國當今政權主流觀點有異！」黃樹民指出，葛兆光認為不該把現代政治下的「中國」，直接套用進歷史脈絡。例如，不能因為清朝佔領了蒙古、新疆，後繼的中華民國、中共政權，就理所當然地把這些地方都納入歷史中國的版圖中。

葛兆光本人則透過錄影發表感言說，他期待未來的中國研究可以更多元化、國際化，更期待中國研究能與印度學、波斯學、日本學等領域形成對話。

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