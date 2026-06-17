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活摘器官判太輕 跨黨盼加重或立專法

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
多位綠委、白委與醫事團體召開記者會，盼政府強化境外器官移植查核與檢討裁罰與醫師廢照機制。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
多位綠委、白委與醫事團體召開記者會，盼政府強化境外器官移植查核與檢討裁罰與醫師廢照機制。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「海外活摘器官僅判2年，政府應加重刑責、防堵人口販運！」綠委劉建國、林月琴許智傑與白委陳昭姿17日與多位醫師、律師召開記者會表示，現行活摘器官刑度過輕、醫療機構對境外移植僅有通報義務，器官來源難溯源，且醫師懲戒程序冗長，應加重刑度，甚至考慮立專法。

強化查核器官來源

換肝名醫陳堯俐因非法仲介9名病患赴中國換肝、收取仲介費1466萬元，病患於術後陸續死亡。陳堯俐雖遭判2年有期徒刑、緩刑5年，與廢除醫師執照，但醫界多認為判罰太輕，因此由民進黨立委劉建國、林月琴與許智傑與民眾黨立委陳昭姿召開記者會與公聽會，盼強化防治非法器官移植。

林月琴表示，防治活摘器官不只是醫療管理問題，更違反普世人權，若有人口販運、強迫摘取更違反國際公約，但政府在國內管制嚴格，境外器官移植卻不用查證是否合法，不能因為國內有需求就迫害其他國家，因此她希望政府建立器官來源查核與跨部會通報機制，還要明確區分刑事追訴、行政裁罰與醫療責任。

非法移植納域外管轄

「器官移植原本是醫療進步與生命延續的重要象徵！」陳昭姿指出，當器官來源涉及脅迫、買賣、人口販運，甚至活摘器官時，不僅違反醫學倫理，更是對人性尊嚴最嚴重的侵害。她呼籲政府檢討法規是否周延、行政監督是否落實，甚至應考慮加強國際合作。

陳昭姿表示，加拿大、美國、英國、西班牙與歐盟近年均陸續強化相關立法與行政措施，有些國家甚至將境外非法器官移植納入域外管轄範圍，並建立更完整的通報與監督機制。這些經驗都值得我國參考。

活摘恐涉國家暴力

台灣國際器官移植關懷協會副理事長黃士維表示，活摘器官不只是個案殺人，很多還牽涉醫師、醫院與國家的合謀（例如中國、東南亞詐騙集團等），立法院目前已有《打擊及防治活摘器官法》的專法草案倡議，台灣應與國際加速接軌，建立重刑制裁、域外管轄與醫師永久廢照機制，強化境外移植之通報查核。

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陳昭姿 林月琴 許智傑

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