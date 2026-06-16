免疫療法助抗血癌 唐獎生醫獎3學者共得

美國科學家羅森伯格、薩德蘭及瓊因共同開發腫瘤浸潤淋巴細胞（TIL）以及嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）療法，徹底改變血癌與實質固態瘤的治療，獲得2026年唐獎「生技醫藥獎」的殊榮，3人可共享新台幣5千萬元的獎金，其中有1千萬是研究補助費。

血液疾病突破性治療

唐獎是由已故的潤泰集團創辦人尹衍樑設立、每2年頒獎一次，近日陸續公布「永續發展」、「生技醫藥」、「漢學」與「法治」獎。永續發展獎15日已公布，是由發現臭氧層破洞的美國大氣化學家索羅門獲得。16日公布「生技醫藥」，則是一同開發細胞免疫療法的美國科學家羅森伯格、薩德蘭及瓊共享獎項。

生技醫藥獎評選委員會召集人、中研院院士張文昌表示，3位得主專精於細胞免疫療法，從羅森伯格率先以TIL進行臨床實驗，到薩德蘭與瓊共同推動CAR-T療法成熟與臨床應用。3人成功將人體免疫系統轉化為強效抗癌武器，為白血病、淋巴瘤及多發性骨髓瘤等惡性血液疾病，帶來突破性治療方式。

從發現到臨床貢獻多

羅森伯格有「癌症免疫療法之父」之稱，他建立過繼性細胞轉移療法（ACT）的研究與臨床框架；80年代還證明高劑量介白素-2（IL-2）能刺激並活化T細胞增殖，提升其殺傷癌細胞能力，成功促使轉移性腫瘤消退，首次在臨床上證實T細胞具有抗癌潛力，並促成FDA核准lL-2成為首項癌症免疫療法藥物。

薩德蘭與瓊是CAR-T細胞療法的重要先驅。薩德蘭經過多年實驗，將CD28共刺激結構域直接整合至受體中，賦予T細胞治療潛力，從而奠定後續所有FDA核准CAR-T療法的核心架構。

瓊則完成CAR-T療法邁向臨床成功的關鍵突破，透過長期臨床研究，協助證實CD28共刺激結構域為T細胞活化的重要「加速器」，並發展出以抗CD3 與抗CD28磁珠擴增T細胞的技術。

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