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兒童早期接觸過敏原 有助降低過敏反應

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
澳洲兒童健康研究指出，提早讓嬰兒接觸易致敏食物能顯著降低過敏反應的機率。（Photo by Jonathan Borba on Unsplash under C.C License）
澳洲兒童健康研究指出，提早讓嬰兒接觸易致敏食物能顯著降低過敏反應的機率。（Photo by Jonathan Borba on Unsplash under C.C License）

早期接觸過敏原可提升免疫力！澳洲兒童健康研究指出，自從澳洲與美國更新餵育方針後，兒童對雞蛋與花生的過敏率已大幅下降。專家建議，提早讓嬰兒接觸易致敏食物能顯著降低過敏反應的機率，而六個月大前開始餵食可幫助免疫系統建立耐受性。

建立免疫耐受性

CNN》報導，昆士蘭大學兒童健康研究中心研究發現，早期接觸雞蛋與花生等易致敏食物能預防兒童過敏，主要原因在於引導免疫系統的發展與適應。事實上，過往多數研究建議過敏高風險家庭應避開這類食物，但隨著科學證據更新，現在則鼓勵早期引入多樣化飲食，以建立免疫耐受性。

數據顯示，在6個月大前引入雞蛋，可使兒童雞蛋過敏盛行率降低17%以上。對此，這種早期且頻繁接觸的建議已廣泛應用於多種過敏原，包括奶製品、小麥、大豆、貝類與堅果，使相關過敏率在過去十年中下降了約三分之一。

早期接觸取代避開

基督教廣播網》指出，過敏是免疫系統誤將無害物質視為威脅而產生的過度反應。研究人員觀察到，習慣延後接觸花生的英國猶太裔兒童，其花生過敏率是從小食用花生點心的以色列兒童的10倍。這種早期接觸後的機制能讓身體產生後續的免疫力，降低日後產生過敏反應的風險。

如今，早期接觸取代過去的避開策略，讓嬰兒的免疫系統學會識別安全的蛋白質，從而有效地從源頭阻斷過敏的形成。專家認為，在嬰兒期及早引入這些食物，有助於身體將其識別為友善物質，防止免疫系統發動攻擊。

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