醫學系缺額137人 創近5年新高

今年醫學系缺額137人創近5年新高！大學甄選入學委員會11日召開分發結果的記者會時對此表示，理工科招生名額有增加，但醫學系的報名人數也有增加，很難判斷是因為近年AI浪潮讓高分群優先填理工科為志願。

學生選系更精準

大學甄選入學委員會組長連昭雯表示，今年大學申請入學報名總人數78280人，比去年79001人減少721人，大學招生名額也從50854下降到50450人，但通過篩選的考生人數65914人比去年65453人增加，通過篩選的名額數190120也比去年184952人增加，可能是因為大學調整篩選條件，還有學生選系更加精準。

學生錄取科系數方面，錄取3個科系的人數從11308增加到11710人（增加402個），錄取4個也從6624增加到7108人，錄取5個科系從2620增加到2978人，但錄取1個科系有13286人，比去年減少212人，錄取2個科系者13551人最多，也比去年減少555人。

成大牙醫僅1人

媒體詢問，今年醫學系缺額137位創近5年新高（111到114年分別是117、112、118與79人），而成大牙醫招生9個僅1人入學。連昭雯回應說，醫學系的報名人數也比去年多，電機與資訊工程相關科系的名額使用率有增加，但很難因此判斷是否高分群就是對電機或資訊學群比較有興趣。

至於成大牙醫的部分，則是因為其他人有上台大、陽明交通與北醫牙醫，雖然成大牙醫正取有9個、備取有17個，但剛好多數優先志願並非成大，因此僅有1人正式錄取。

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