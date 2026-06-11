每天一杯純果汁 有蔬果營養又可防憂鬱

一天一果汁，憂慮遠離我！英國健康研究指出，在日常飲食中加入純果汁或果昔，能有效幫助成年人達到每日攝取五份蔬果的營養目標，而心理健康狀況也會獲得改善。這種低成本且簡便的飲食調整，對於難以攝取足夠蔬果的族群來說，會是提升身心健康的實用方案。

等同攝取五份蔬果

《地球報》報導，紐卡索大學研究發現，每日飲用適量的純果汁或果昔，能有效幫助人們達成「攝取五份蔬果」的健康目標，並在心理健康與憂鬱情緒方面均有明顯改善。儘管大眾擔心果汁含糖量高，但實驗顯示受試者的代謝健康指標並未出現負面變化，且纖維攝取量依然有所增加。

對此，研究建議使用量杯或固定大小的杯子來控制在150毫升左右，以避免攝取過多的游離糖。儘管蔬菜攝取量難以提升，但果汁作為一種便利且低成本的營養補充方式，對改善大眾飲食習慣具有實質意義。

一天一杯純果汁

《每日科技》報導，果汁中的營養素、抗氧化劑和植物化合物可能在支持心理健康方面發揮作用，甚至能改善腦部血流和認知功能。因此，飲用果汁能有效幫助人們接近每日攝取目標，而這種做法並不會減少人們攝取其他水果或蔬菜的意願，反而增加了總體纖維攝取量

如今，對於日常繁忙或預算有限的人，將一小杯純果汁納入每日飲食，會是達成營養目標和心理健康的一個可行且有效的起點。

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