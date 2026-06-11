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非法托育恐有漏洞 托幼團體盼加強管制

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
托幼團體11日召開記者會，呼籲政府強化取締「非法托幼」。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
托幼團體11日召開記者會，呼籲政府強化取締「非法托幼」。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「2名移工竟可在10坪大小房間帶20個小孩，這種非法托育行為應積極取締！」兒童教保聯合總會等托幼團體11日召開記者會，呼籲政府強化取締「非法托幼」。托盟召集人王兆慶強調，非法托幼有「查緝困難」、「非法難管轄」等狀況，政府應加強查緝。

非法托育的「民宅」

兒童教保聯合總會的總會長蔣叔融表示，桃園近日發生非法托育案件，不到10坪空間竟收托20多名幼兒，甚至由無照與外籍人士照顧。政府近年來雖持續加重對合法托嬰中心與幼兒園的監管強度，但真正高風險、脫離監管系統的地下托育與非法照顧場域卻沒有積極取締。

「合法機構被嚴格監督，但非法『民宅』卻可逍遙法外！」蔣叔融強調，托育機構沒有合法立案，在法律上一律是「民宅」，但從桃園的案件可看出，這種非法帶小孩的「民宅」才是真正隱憂，且政府欲放寬外籍人士無照投入幼童照顧現場，更讓人憂心政策方向矛盾：「合法托幼缺工，非法托育卻有大量移工。」

政府追查困難

「矛盾的是，政府竟不願開放『有相關背景』、『在台畢業』的外籍人士照顧幼童！」兒童教保聯合總會常務理事包崇明指出，曾有國民黨立委涂權吉提案，希望可以讓在台灣就讀相關科系者，畢業後可以留在台灣工作，但當時衛福部卻說「社會上不缺托育人員」，如今卻是沒有相關經驗的移工可以照顧小孩。

包崇明呼籲政府，開放家事移工應以更嚴格的標準檢視。王兆慶則指出，桃園在查緝此案時，公務人員因其不是「托育機構」而是「民宅」，所以不敢進去查緝（怕私闖民宅），但公務員卻可以進出合法托育機構；「不要小看台灣雇主濫用移工的能力，」王兆慶也說，移工可能被雇主指派去非其分類的工作，但很難查得出來。

加強托育主動介入

因此他們呼籲政府要「嚴格查緝非法托育與地下收托行為」、「強化高風險家庭與地下照顧場域主動介入機制」與「檢討資源過度集中於合法機構」的監管政策。

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