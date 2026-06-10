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瑕疵食材勿一律丟棄 處理後可安心食用
如何判斷食物還能不能吃？透過正確的處理評估與烹飪技術，許多外觀欠佳的食材仍可安全食用，並在確保健康的前提下減少開支與浪費。專家指出，食材皺縮、變色或乾燥通常僅是老化跡象，但若出現可見黴菌、黏液、滲液或異味，則應立即丟棄以避免食物中毒。
老化食材沒有壞掉
《ScienceAlert》報導，若食物出現明顯霉斑、黏液、滲液或異味，應直接丟棄以避免引起腹痛、噁心、嘔吐及腹瀉等中毒症狀；然而，食材皺縮、變色或乾燥通常只是老化的徵兆，仍可透過烹飪轉化為美味料理。
根據科學研究與營養師建議，不同類別的食品在老化時有特定的處理方式。《The Conversation》指出，大型堅硬水果若出現小範圍黴菌，可在切除黴菌及其周圍數公分的安全邊緣後繼續食用；小型或柔軟水果一旦發現黴菌，則必須全數丟棄。
麵包與蛋糕等多孔性穀物類食品，由於黴菌極易深入蔓延，因此一旦發黴必須全部丟棄，若僅是乾硬則可製成麵包丁或麵包屑。另外，乳製品通常直接從冰箱取出食用，缺乏高溫殺菌的過程具有較高風險，因此只要超過有效日期就必須直接丟棄。
節省開支兼顧健康
葉菜類、根莖類和菇類等蔬菜枯萎通常是脫水所致而非腐敗，可使用冰水浸泡法以及切除損壞或瘀青處，但馬鈴薯若出現大面積變綠或發芽，則會產生有害的天然毒素不宜食用。此外，在室溫下放置超過2小時的剩菜必須丟棄，因為產生的細菌無法透過重新加熱完全去除。
如今，在物價上漲的情況下，並非所有外觀不佳的食物都能挽救，而透過科學方法可以判斷食材的安全性並減少食物浪費。然而，在節省開支的同時，也要兼顧個人的健康與飲食安全。
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