戒菸配合體重管理 可降低失智症風險

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】戒菸也要維持良好體態！美國大腦健康研究指出，戒菸者罹患失智症的機率可降低約16%，然而，這項保護作用需搭配健康的體重管理，否則預期的認知益處可能會被抵銷。專家建議，嘗試戒菸應配合體重監控與良好的生活代謝指標，才能發揮最佳的大腦保護效果。

戒菸搭配健康體重

《ScienceAlert》報導，戒菸對於提升大腦健康有顯著幫助，年長者若是能在戒菸後維持健康體重管理，罹患失智風險可以降低約16%。針對美國年長者的大腦健康顯示，若能在戒菸後將體重增幅維持在5公斤以內，受試者的認知功能衰退速度會明顯減緩。

事實上，戒菸後的體重變化是決定是否能發揮保護作用的關鍵因素。若戒菸後體重維持不變，戒菸者能持續享有較低的失智症風險和較慢的認知退化；若戒菸後體重增加超過10公斤，則可能抵消戒菸帶來的認知益處。

大腦益處逐漸累積

隨著戒菸時間的增加，大腦認知方面的益處會逐漸累積。《News-Medical》指出，在大約戒菸7年後，戒菸者的失智症風險會趨近於從未吸菸者的水平，而對於體重增加極少或沒有增加的戒菸者，其認知退化速度比持續吸菸者慢了約20%。

總體而言，雖然吸菸會增加約30%到50%的失智機率，但透過戒菸並配合良好的體重管理，可以有效保護大腦健康並最大化戒菸帶來的益處。

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