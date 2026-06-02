今晴熱飆37度高溫 吳德榮：周五起典型梅雨旺盛期 慎防致災降雨

今晨桃園有濃霧，中央氣象署已發布濃霧特報，今晨西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園已出現能見度不足200公尺的現象。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天水氣減少，氣溫升，各地白天晴熱，要注意防曬、防中暑；午後山區偶有零星降雨的機率。北部21至36度、中部22至36度、南部23至37度、東部21至37度。

明天、周四薔蜜颱風已遠離，吳德榮說，西南季風進入南海，台灣白天晴熱，大氣漸趨不穩定；明天山區午後偶有局部對流發展，周四山區午後對流較強，擴及部分平地。

吳德榮表示，周五至下周四梅雨季第5波鋒面為滯留鋒，與西南季風配合的型態，將逐漸醞釀成形，逐步進入典型的梅雨旺盛期。因大氣很不穩定，易有中小尺度系統在其附近被激發，應注意其伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，及致災雨。

至於降雨情形，他說，周五至周日，強對流大部分在午後。下周一至下周四，強對流則不僅只在午後，累積的雨量也更大。不過，愈接近期末模擬，模式的不確定性愈大，應密切觀察各國模式的調整。

關於颱風消息，吳德榮表示， 薔蜜颱風昨晚減弱為輕度颱風，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱薔蜜向北北東轉東北移動，今、明兩天依序侵襲日本九州、四國及本州南部。歐洲模式（ECMWF）系集路徑模擬圖亦顯示類似的預測。有相關行程應特別注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。