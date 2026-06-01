睡眠不足易罹癌 規律作息可改善失眠

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】睡眠不足增加癌症風險！美國癌症醫學研究指出，患有失眠或睡眠品質不佳的年輕族群，罹患大腸癌、乳癌及子宮內膜癌的風險顯著增加，其中女性面臨的風險尤為突出。專家建議，除了飲食與運動，規律作息也是維持整體健康的關鍵因素。

失眠增加罹癌風險

《衛報》報導，休士頓安德森癌症中心探討睡眠不足與50歲以下成人癌症發病率的潛在聯繫，並發現不規律的作息與腸癌及乳癌等多種癌症的早期風險增加有關。研究指出，患有失眠症的人在短期內確診癌症的機率可能高出數倍，顯示出睡眠品質是一個可調整的重要健康指標。

事實上，全球年輕族群癌症病例在過去三十年增加近八成，而這項研究目前僅呈現相關性而非因果關係，因為缺乏睡眠往往伴隨免疫力下降或不良生活習慣。除了飲食與運動，規律作息也是維持整體健康的關鍵因素。

可調整的風險因子

《Ynet新聞網》指出，睡眠作為可調整的風險因子，主要原因在於睡眠模式與失眠問題與遺傳或年齡不同，並可透過臨床干預或個人生活習慣改變來調整的。專家指出，當一個人睡眠品質不佳時，往往會導致更多的飲酒、肥胖、減少運動以及增加吸菸行為，而這些行為本身就是已知的癌症風險因子。

未來，醫療人員可透過識別患者的睡眠問題，將其作為預防早期癌症的切入點，藉由改善睡眠來降低疾病風險，並作為癌症預防的重要健康指標之一。

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