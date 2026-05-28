少子化第一波修法 延長產假、陪產假與留停津貼

產假將從8周延長到12周、陪產假將從7天增加到14天、育兒留停津貼可領6+3個月！在賴總統27日公布18項因應少子化策略後，行政院28日將《性工法》、《就保法》修法送到立法院，修法還包含6歲以下育兒假、企業托育租稅減免等。

產假8周延到12周

勞動部28日於行政院會記者會宣布，將《性別平等工作法》、《就業保險法》修法草案送到立法院。本次修法內容包括產假從8周延長到12周、陪產假從7天增加至14天，且薪資由政府補貼；另外，6歲以下子女可申請育兒留停津貼，還有以日為單位申請的60天育兒假。

另外，雇主提供托兒設施或托兒措施者有200%所得免稅額、制定投保薪資分級表，提高育兒留停的薪資替代率，以及雙親育兒留停領完6個月津貼後，可各再領3個月。

無國籍無法領取

外界好奇每年1850億元的成長津貼，中配依親子女能否領取？行政院發言人李慧芝回應說，以我國現行發放的育兒津貼規定參考的話，須以有我國國籍孩童為對象。

由於本次成長津貼僅需用作業要點修正，但藍白在國會27日將《台灣未來帳戶條例》法案送出委員會，有記者質疑，若藍白法案通過，行政院是否不會副署？李慧芝僅回憶說，現行育兒津貼、教育補助與租金補貼都是用行政命令調整，希望朝野可以支持相關政策，但她沒有回應是否不副署。

經濟成長應會延續

外界好奇相關政策期程與目標，但國發會主委葉俊顯僅指出，人口政策相當複雜，無法馬上給出政策落實後會增加多少新生兒，但國發部會制定初步目標，然後行政院的人口戰略小組會滾動設立KPI。

媒體質疑，成長津貼的政策是用行政命令，但我國證交稅、所得稅成長是因為近年經濟表現佳，若之後經濟成長無法維持，相關經費與政策是否會延續投入？葉俊顯回應說，目前預估到2028年，台灣每年經濟成長率都有可能超過3%，因此目前財源應沒有問題。

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