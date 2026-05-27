肥胖增加失智風險 需定期監測代謝

肥胖可能引發大腦失智！美國大腦健康研究指出，人體內產生的脂肪分子會經由血液進入大腦，進而破壞免疫防禦並加速有害蛋白質堆積，而粒線體能量代謝異常與腸道菌群失衡，也被視為兩種疾病的關鍵成因。專家強調，監測代謝健康可作為預防失智的早期預警指標。

脂肪分子引發失智

《每日科學》報導，休士頓衛理公會醫院研究團隊發現，肥胖會導致體內磷脂醯乙醇胺 (PEs) 水平上升，這些脂肪分子會隨血液進入大腦，進而破壞免疫功能與細胞通訊。研究指出，這種代謝失衡會加速類澱粉蛋白的堆積，恐造成失智症狀的病理特徵。

研究團隊正致力於開發針對此脂肪分子的療法，這項發現為失智症的預防提供新的醫療介入，並強調了管理代謝健康對維護大腦的重要性。未來，若能重新調節體內脂質平衡，將能夠改善腦部功能並提升認知表現。

代謝失調危害大腦

《News-Medical》報導，針對肥胖與失智症之間的生理關聯，佛羅里達大西洋大學研究團隊指出，兩者皆源於早期的代謝失調，其中線粒體功能障礙是導致細胞能量供應不足與氧化損傷的核心因素，最終造成大腦的神經退化。

如今，肥胖與失智症可視為相互關聯的代謝疾病，而透過監測代謝指標的醫療干預，有望在症狀出現前防止疾病惡化。

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