近3成攝護腺癌晚期確診 篩檢、標靶治療應給付

「mCRPC類攝護腺癌晚期確診率高，政府應增加早期篩檢，讓精準放射標靶納入給付！」台灣泌尿科醫學會26日召開記者會指出，攝護腺癌細胞多有PSMA蛋白質，可透過精準放射療法殺死癌細胞、減少副作用，但相關篩檢與療法尚未健保給付，醫學會呼籲健保署納入給付、減輕病友與家庭負擔。

盼增加早期篩檢

台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍表示，過去20年攝護腺癌暴增4倍，每年確診人數破萬人，但由於缺少前端篩檢，因此我國初確診就第四期的比例高達28.06%，比美國多3.5倍，且確診平均年齡仍高達72歲，因此造成更多不方便，因為藥物費用昂貴，加上照顧負擔，因此也呼籲政府擴大攝護腺癌50歲以上的早期篩檢（PSA與PHI等），讓確診率降低到1成。

泌尿科醫學會泌尿腫瘤委員會主任吳俊德指出，面對晚期確診的mCRPC（轉移性去勢抗性攝護腺癌）病友，傳統健保給付化療有53%會有嚴重副作用，另外還有精準放射標靶（要自費），還有PARP抑制劑與同位素藥物（這兩個有健保給付），但90%mCRPC病友多在PSMA篩檢有陽性反應，應採用精準放射標靶，希望未來篩檢與治療都納入健保給付。

精準標靶副作用低

台大核子醫學部醫師路景竹表示，9成攝護腺癌細胞會有大量PSMA蛋白質，若配合標靶藥物與放射治療，就可以精準治療、摧毀只有PSMA蛋白質的癌細胞，大幅減少周邊正常組織的影響，比起過去化療採取焦土政策，將病變與健康細胞都摧毀，副作用與出血狀況會降低不少。

「病人需針對自身狀況選擇治療方式！」路景竹指出，mCRPC並不好治療，上述療法各有功效與缺點，盼不要給病人過度期待，需與臨床醫生積極討論如何治療。

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