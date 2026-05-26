遠離菸酒不良習慣 可預防過半數癌症

減少菸酒可遠離癌症！世界衛生組織最新研究指出，全球約有38%的癌症案例可藉由調整生活習慣或改善環境進行預防，其中抽菸和飲酒是最主要的致癌行為。未來，透過積極的政策干預、擴大疫苗接種與推動行為改變，每年可避免數百萬計的新增癌症個案。

漸少菸酒預防癌症

《ScienceAlert》報導，根據世界衛生組織的最新研究，全球有將近38%的癌症病例是可以預防的，而在眾多可改變的風險因素中，吸菸與飲酒是最主要的兩大誘因，兩者合計佔了近五成可預防癌症的案例。專家強調，透過疫苗接種、改善衛生條件以及制定公共衛生政策，每年可減少數百萬件診斷病例。

世界衛生組織醫學流行病學家伊莎貝爾表示，這項研究針對全球可預防癌症進行全面評估，首次將癌症的感染原因與行為、環境和職業風險並列納入考量，有助減輕全球癌症負擔。

主動干預癌症風險

《NDTV》報導，該研究分析2022年近1900萬例新癌症病例，並識別出30項個人與政府可影響的特定風險因子，其中，肺癌、胃癌和子宮頸癌被發現是最容易預防的類型，佔可預防病例的近一半。

除了個人生活習慣，環境污染、病菌感染以及職業暴露也是導致癌症發生的重要環節。如今，這項研究為各國政府提供明確指引，並證實藉由主動干預風險因素，將有效減輕全球的醫療負擔，甚至能顯著提高生存機率。

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