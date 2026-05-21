東南亞、美歐團費漲10% 日韓旅遊仍持平

旅遊團費多難逃中東戰爭影響而上漲，但日韓卻呈現持平狀態！品保協會21日公布7到9月旅遊團費，東南亞、歐洲因燃油費上漲平均漲5到10%，美加除了燃油費漲外，將舉行的世界盃也是促漲因素；但日本與韓國的團費相較去年卻未大漲，韓國是因為航班增加，抵銷了成本。

美加有世足賽風潮

品保協會21日公布7到9月的合理團費。協會指出，比起今年4到6月團費，日本團費受到因受燃油費、離境稅等因素，大約調漲5%左右，但與去年相比卻卻是持平。韓國票價從今年的基準比較，上漲10到15%，是因為暑假親子旅遊旺季帶動機票票價及韓國當地飯店需求調漲，但與去年相比，航班增加抵銷人力成本增長。

美加線的部分，與去年同期相比上漲8到10%，比起今年4到6月也上漲6到10%，主因是燃油機票調漲，加上世足賽影響旅館及巴士費用。歐洲線部分，受匯率波動及當地旅館、餐飲、交通成本墊高影響，歐洲線旅遊成本較往年顯著提升5到8%。

去越南票價降低

紐西蘭與澳洲方面，澳洲漲幅約15到40%。主要受暑假親子旺季需求、中東戰事引發燃油附加費調漲影響。紐西蘭漲幅約10到15%。雖為旅遊淡季，但7、8月受遊學團需求帶動，機位供不應求。

「東南亞部分團費有降低！」協會指出，北越價格約略持平，中越價格降幅約5到10%，富國島四星行程降幅約20%，五星調降5%，芽莊調降幅度約10%。主要原因是因為市場需求的包裝調整，更多元的包裝讓市場價格區間進一步擴大。但印尼、泰國、菲律賓等東南亞國家，因為雨季、燃油費等因素，票價比去年漲10到20%。

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