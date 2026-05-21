研究：書寫筆跡不協調 揭年長者失智風險

手寫測驗可偵測認知退化！葡萄牙高齡者的研究指出，患有認知功能障礙的年長者在書寫時，往往會表現出筆畫較小、停頓時間較長且動作不協調等特徵。專家認為，這種書寫模式反映出工作記憶與執行控制能力的下降，未來數位筆跡分析將有助預防早期失智風險。

書寫檢測失智風險

《ScienceAlert》報導，埃武拉大學研究團隊發現，認知能力下降的年長者在書寫時，會表現出筆畫斷裂、速度變慢，以及組織能力下降等特徵，並間接反映出大腦的健康狀況。科學家認為，書寫會運用到運動神經與心智處理的能力，這將成為一種低成本且有效的早期檢測工具。

儘管目前樣本數有限，但這項發現有助醫療中心或養老院進行定期認知測驗，而與複雜的醫療掃描相比，透過數位寫作測試觀察大腦協調性，將能更及時發現失智症等疾病徵兆。

數位技術手寫分析

《BBC科學網》指出，書寫速度、筆劃組織和完成任務所需的時間，會是偵測失智症早期跡象的重要指標，而由於聽寫任務需要大腦同時處理聽覺資訊、語言轉換與肌肉控制，因此在評估認知功能障礙方面，展現出極高的靈敏度。

未來，透過數位裝置分析手寫習慣的方法，有望成為一種新型態的非侵入性醫療診斷工具，並揭露手寫表現與認知退化的聯繫。

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