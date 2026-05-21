長照服務需更多元 改善長者健康為目標

長照不只是陪伴，若能結合醫療、護理、營養，效果會更好！台大公衛學院健康政策與管理研究所教授陳雅美21日公布研究指出，結合生活與醫療專業照顧的長照，較有利長者身體功能維持與改善。陳雅美表示，民眾使用長照時可用是否恢復能力、照顧者目標與是否鼓勵長者活動作為判斷依據。

要讓長者多做事

陳雅美表示，台灣民眾常用的長照方式有居家服務、社區照顧服務（以日間為主）、整合醫療專業與生活照顧與醫療專業照顧，若民眾採用整合醫療專業與生活照顧，長者比起只有生活照顧來說，更有利於維持身體功能與改善健康。她指出，長照不應只停留在陪伴，而是依照長者需要，結合居家服務、日照、醫療、護理與營養等服務。

「輕度失能或剛開始出現生活困難的長者，應協助『及早復能』！」陳雅美表示，專業人員可設定日常生活目標，例如起身、移位、穿衣與洗澡等；中重度生能者，長照不應該只有增加服務時數，而應推動「參與式居家照顧」，在安全前提下，讓長輩仍可洗澡、如廁或整理環境等，以維持身體功能。

動靜活動延緩失能

「長照不是什麼都不做，而是讓長輩在安全環境下重新作得到！」研究團隊也指出，對於尚未失能，但已經出現前兆者，健康老化不只有高強度肌力訓練，還可以從熟悉周圍據點，參與多元的失能預防與延緩活動，透過走路、舞蹈、園藝、唱歌、閱讀等動靜態活動，逐步刺激身體、認知、情緒與社會連結。

陳雅美建議民眾，使用長照服務時可思考：該服務或活動是否能幫助長者維持或恢復某一項日常生活能力？居服員、日照工作人員、據點帶領者或家屬是否知道共同目標是功能維持、而非各行其是？

最後，長者是否有被鼓勵在安全範圍內，自己動手做一部分事情？

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