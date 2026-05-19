轉乘、地方發展、憂成本 民眾較支持北宜直鐵

「若完整比較高鐵東延宜蘭與北宜直鐵方案，轉乘方便、成本較低的是北宜直鐵！」NGO公民幫推19日公布民調指出，若納入「換車轉乘」、「宜蘭長期發展」、「建設與營運成本」等考量，相較於什麼都不曉得的民眾，北宜直鐵獲得的支持度比高鐵東延還高。團體盼政府客觀評估直鐵替代方案，停止強行推進高鐵東延。

直鐵符合居民需求

公民幫推委託典通民調公司於今年2月23日到3月22日進行民調，19日公布結果指出，比較高鐵東延與北宜直鐵（再拉一條台鐵到宜蘭北部），「行車時間/班次/票價」，宜蘭縣「往返雙北」短途旅次偏好北宜台鐵、「往返桃園以南」長途旅次則偏好北宜高鐵，花蓮台東與北北基桃民眾偏好北宜台鐵，新竹以南民眾偏好北宜高鐵，宜蘭交通場站旅客則偏好北宜台鐵。

但一旦納入「換車轉乘」、「宜蘭長期發展」、「建設與營運成本」議題後，電訪民眾與交通場站旅客民眾明顯偏好北宜台鐵。由於高鐵屆時僅設一座宜蘭新站（位於宜蘭與羅東之間），旅客抵達宜蘭後，前往其他鄉鎮或花東地區皆須換車轉乘，考量此因素後，民眾大多選擇北宜直鐵，且宜蘭縣民有50.7%認為北宜台鐵更符合宜蘭長期發展需求。

高鐵缺乏社會溝通

另外，北宜臺鐵建設成本僅約北宜高鐵三分之一而宜蘭縣民眾在「往返雙北」短途旅次傾向北宜臺鐵，但「往返桃園以南」長途旅次則翻轉為偏好高鐵，未來北宜新線方案應同時兼顧短長途需求，且民眾對「改善現行臺鐵服務品質可解決問題」之同意比例皆超過6成。

「高鐵延伸宜蘭方案，缺少資訊揭露與在地溝通！」公民幫推理事長黃建興不滿指出，高鐵東延宜蘭經費高達3521.8億元，環評專案小組在三次會議中，多位委員一再要求鐵道局加強社會溝通，鐵道局的實際回應卻未達成環委要求；文化大傳系副教授謝國安批評，直鐵規劃與高鐵評估，都是同一家顧問公司，缺乏第三方比較，評估的專業性備受質疑。

直鐵更具經濟效益

「北宜高鐵不該成為台鐵持續虧損的理由！」台鐵產業工會理事趙尚喆指出，台鐵因應高鐵東延的運量調整，恐造成虧損與未收益合計逾400億元的財務缺口，北宜直鐵方案應重新被納入評估，善用既有路網與土地，無論在硬體建設成本還是旅客轉乘便利上，都比新建高鐵更具效益。

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