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洗冷水澡可減重！凱特王妃、貝克漢都推薦…專家：低溫刺激脂肪燃燒
【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】洗冷水澡可以減重！英荷健康研究指出，暴露於低溫環境中有助於加速身體減重，包括穿著冰背心和洗冷水澡等方式，將刺激體內的「棕色脂肪」以產生燃燒脂肪的熱能。但專家也提醒，每個人對於冷暴露的敏感程度不同，應先諮詢醫療建議避免潛在的心血管風險。
寒冷刺激棕色脂肪
《衛報》報導，諾丁漢大學和萊頓大學醫學中心研究人員發現，每天穿著兩小時的冰背心可促進脂肪燃燒，最快在六週內將能有效減輕體重，尤其是針對過重或肥胖的族群。這種寒冷刺激能活化體內的「棕色脂肪」，使其透過消耗熱量來產生熱能，甚至改善發炎狀況及預防心血管疾病。
除了降溫背心，研究團隊正在研究冷水澡是否也有類似的減重效果，並提供一種低成本且簡單的減脂輔助方案，作為結合生活科技與自然生理反應的肥胖治療方案。
低溫療法減重輔助
《獨立報》報導，低溫療法是除了飲食與運動外，另一種簡單的減重輔助策略。萊頓大學醫學首席研究員布恩表示，寒冷環境將刺激骨骼肌活動，在發抖的過程中也能產生熱量，從而提升體溫並消耗體脂肪。
過往，威爾斯王妃和大衛·貝克漢等名人都曾推薦利用冷水澡減肥，多項研究也表明洗冷水澡對身體有益處。然而，專家提醒大眾在嘗試前應先諮詢醫療建議，以避免潛在的心血管風險。
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