兒童交通傷亡增34% 時力促訂零死亡計劃

「政府4年花了664億道安預算，兒童交通傷亡卻增加3千人，忽略了騎腳踏車族群！」時力等小黨14日召開記者會，呼籲政府道安也要兼顧騎單車兒少，並以「兒童死傷率」督導地方提出改善計畫。綠黨新北市議員參選人甘崇緯則呼籲新北市政府推動「巷弄交通寧靜區」，設置有具體保護措施的人行道。

時代力量黨主席王婉諭表示，中央為了改善行人地獄，4年編列了664億元預算，但兒童死傷不減反增，從2022年的9307人增加到12507人，兒童死亡人數每年約15到20人，受傷人數中以兒童自行車的增加最為驚人，從726人增加到1620人，顯示政府推動人本交通時，忽略騎單車的孩子。

兒童交通零死亡

「全台22縣市有21個兒童交通死傷率正在上升！」王婉諭指出，六都中以台南、台中與桃園風險最高，台南更是台北的四倍，呼籲政府將人本交通預算納入騎自行車孩子，中央應依照「兒童死傷率」要求高風險縣市提出更積極改善的計畫，行政院更要明訂2030年除了行人零死亡，更要「兒童交通零死亡、傷亡人數減半」。

台灣基進台南市議員參選人吳依潔指出，台南是六都最危險的城市，兒童傷亡4934件，而永康區更是台南37區的第一名，自行車事故每年增加88%，而台南自行車道大多只是路邊一條白線，缺少實體分隔、沒有獨立號誌，道路設計讓事故翻倍。

【更多精采內容，詳見 】