嬰兒睡眠安全有講究 應加強風險提醒

「6歲以下兒童在睡夢中死亡有一半是可預防的，家長應落實不趴睡、不用枕、不鬆軟、不悶熱、不同床的睡眠安全五守則！」靖娟基金會與綠委林月琴14日召開記者會指出，多數家長對於睡眠安全衛教的接受頻率低，84%家長無法做到「不同床睡」。

林月琴呼籲，嬰兒睡眠安全不能只停留在要求家長注意，政府應針對托嬰、居托中心建立主動風險提醒制度。

家長缺少衛教

靖娟基金會執行長許雅荏指出，根據衛福部《111–112年六歲以下兒童死因回溯分析報告》，84 名睡眠相關死亡個案中，有43例屬於「高度可預防」，顯示台灣在嬰兒睡眠安全衛教與家庭支持上仍有明顯缺口。根據基金會調查，目前主要的照護者還是母親，但產前與產後睡眠安全衛教的接收頻率以「偶爾」為主（45.11-58.19%）。

另外，低頻率（不記得、很少）的接收情形仍有三成（產前33.91%、產後19.77%），因此雖然有91.1%家長知道嬰兒睡眠安全觀念，但仰睡姿勢（88.18%）、質地堅硬床墊（75.12%）為認知正確率中次低與最低的項目。照護者無法落實使用獨立嬰兒床的原因，主要有安撫寶寶入睡需求，還有照顧便利。

增加育兒主動通報

「照顧嬰兒不用枕頭難達成，是家長希望寶寶睡得安穩！」許雅荏表示，還有顧慮頭型、怕嬰兒不舒服都是原因，多與照護壓力有關。林月琴則表示，嬰兒睡眠安全不能只停留在要求家長注意，政府應建立高風險嬰幼兒商品通報與下架機制，並強化床墊與睡眠產品檢驗規範，同時針對托嬰中心、居家托育與親子館建立主動風險提醒制度。

靖娟基金會也提出四大訴求，包括完善到宅訪視、優先支持高風險家庭、加強嬰幼產品安全管理，以及提升共同照顧者參與，並提醒家長落實「不趴睡、不用枕、不鬆軟、不悶熱、不同床」睡眠安全五守則。

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